به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش حماس در بیانیهای تأکید کرد: تصویب مناطق نفوذ جدید برای شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری، بیانگر پافشاری رژیم اشغالگر بر سیاست شهرکسازی فاشیستی خود است؛ سیاستی که با هدف تصاحب و سرقت هرچه بیشتر اراضی و تحمیل واقعیت الحاق و کوچ اجباری از طریق زور دنبال میشود.
این جنبش نسبت به افزایش عملیات مصادره اراضی و تخلیه روزانه مناطق جدیدی در کرانه باختری هشدار داد و گفت که رژیم صهیونیستی با سلب امکانات زندگی از این مناطق، قطع ارتباط میان آنها و تبدیلشان به مناطق و تجمعات منزوی، در حال پیشبرد طرحهای خود است.
حماس تأکید کرد: تمامی این پروژههای شهرکسازی، هیچ حق یا حاکمیتی برای رژیم اشغالگر بر سرزمین فلسطین ایجاد نخواهد کرد و امنیت یا ثباتی نیز برای آن به همراه نخواهد داشت.
این جنبش همچنین اعلام کرد طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی و تلاشهای آن برای تحمیل واقعیت الحاق و کوچ اجباری، در برابر پایداری ملت ما، استواری آن و پایبندیاش به سرزمین و حقوق خود درهم خواهد شکست.
حماس افزود: ملت ما که دههها با اشغال و تجاوز مقابله کرده است، از سرزمین خود دست نخواهد کشید و جنایات و سرکوب رژیم اشغالگر نیز نخواهد توانست آن را از سرزمینش بیرون براند یا ارادهاش را درهم بشکند.
جنبش حماس از جامعه بینالمللی خواست مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و تنها به محکوم کردن این گسترش وحشیانه شهرکسازی اکتفا نکند، بلکه برای پاسخگو کردن رژیم اشغالگر و متوقف کردن پروژههای شهرکسازی آن اقدام کند و این رژیم را به رعایت قوانین و قطعنامههای بینالمللی ملزم سازد.
حماس همچنین از مردم فلسطین در کرانه باختری خواست تمامی اشکال مقاومت را تقویت کرده و راههای مقابله با این تجاوز فزاینده شهرکسازی را فعال کنند.
این جنبش تأکید کرد: حفاظت از سرزمین، مسئولیتی جمعی است و پایبندی به آن، نخستین خط دفاعی از حقوق ملت ما و آینده آرمان ملی فلسطین به شمار میرود.
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