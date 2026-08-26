به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جنبش حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد: تصویب مناطق نفوذ جدید برای شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، بیانگر پافشاری رژیم اشغالگر بر سیاست شهرک‌سازی فاشیستی خود است؛ سیاستی که با هدف تصاحب و سرقت هرچه بیشتر اراضی و تحمیل واقعیت الحاق و کوچ اجباری از طریق زور دنبال می‌شود.

این جنبش نسبت به افزایش عملیات مصادره اراضی و تخلیه روزانه مناطق جدیدی در کرانه باختری هشدار داد و گفت که رژیم صهیونیستی با سلب امکانات زندگی از این مناطق، قطع ارتباط میان آنها و تبدیل‌شان به مناطق و تجمعات منزوی، در حال پیشبرد طرح‌های خود است.

حماس تأکید کرد: تمامی این پروژه‌های شهرک‌سازی، هیچ حق یا حاکمیتی برای رژیم اشغالگر بر سرزمین فلسطین ایجاد نخواهد کرد و امنیت یا ثباتی نیز برای آن به همراه نخواهد داشت.

این جنبش همچنین اعلام کرد طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آن برای تحمیل واقعیت الحاق و کوچ اجباری، در برابر پایداری ملت ما، استواری آن و پایبندی‌اش به سرزمین و حقوق خود درهم خواهد شکست.

حماس افزود: ملت ما که دهه‌ها با اشغال و تجاوز مقابله کرده است، از سرزمین خود دست نخواهد کشید و جنایات و سرکوب رژیم اشغالگر نیز نخواهد توانست آن را از سرزمینش بیرون براند یا اراده‌اش را درهم بشکند.

جنبش حماس از جامعه بین‌المللی خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد و تنها به محکوم کردن این گسترش وحشیانه شهرک‌سازی اکتفا نکند، بلکه برای پاسخگو کردن رژیم اشغالگر و متوقف کردن پروژه‌های شهرک‌سازی آن اقدام کند و این رژیم را به رعایت قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی ملزم سازد.

حماس همچنین از مردم فلسطین در کرانه باختری خواست تمامی اشکال مقاومت را تقویت کرده و راه‌های مقابله با این تجاوز فزاینده شهرک‌سازی را فعال کنند.

این جنبش تأکید کرد: حفاظت از سرزمین، مسئولیتی جمعی است و پایبندی به آن، نخستین خط دفاعی از حقوق ملت ما و آینده آرمان ملی فلسطین به شمار می‌رود.

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