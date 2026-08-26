به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سجاد سرافراز، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت بازخوانی آموزه‌های نبوی در زمینه امت‌سازی و تقویت همبستگی مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری با تهدیدها و چالش‌های مشترک مواجه است و در چنین شرایطی، وحدت باید از سطح شعار فراتر رفته و به یک رفتار و اقدام عملی تبدیل شود.

وی درباره اهداف و رویکرد جشن‌های «امت احمد» اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) الگویی جامع برای شکل‌گیری یک امت متحد و برخوردار از هویت مشترک به جامعه بشری ارائه کردند؛ از این رو، بازگشت به سیره و آموزه‌های ایشان می‌تواند مسیر تقویت همدلی و همبستگی مسلمانان را روشن کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مسلمانان با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی و جغرافیایی، در محبت و پیروی از پیامبر اکرم(ص) اشتراک بنیادین دارند، افزود: وجود پیامبر اسلام(ص) به عنوان اسوه حسنه، یکی از مهم‌ترین محورهای وفاق میان امت اسلامی است و عنوان «امت احمد» نیز با هدف برجسته کردن همین نقطه اشتراک انتخاب شده است.

وحدت؛ از همزیستی تا کنش مشترک

سرافراز با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه‌های امسال هفته وحدت خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته، وحدت بیشتر با مفاهیمی همچون همزیستی مسالمت‌آمیز و پرهیز از اختلافات مورد توجه قرار می‌گرفت، اما شرایط امروز جهان اسلام اقتضا می‌کند وحدت را به عنوان یک ضرورت راهبردی و عاملی برای کنش مشترک مسلمانان مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: تحولات منطقه و حوادثی که در فلسطین، غزه و لبنان رخ داده، نشان داده است که بسیاری از تهدیدهای پیش روی مسلمانان مرزهای جغرافیایی و مذهبی نمی‌شناسد؛ بنابراین امت اسلامی نیز باید در مواجهه با این تهدیدها، ظرفیت‌های مشترک خود را فعال کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: منظور از وحدت عملیاتی این است که مسلمانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و انسانی، به‌ویژه در دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم، بتوانند مواضع و اقدامات مشترک داشته باشند.

سیره پیامبر(ص)؛ پیوند رحمت و عدالت‌خواهی

سرافراز در ادامه با اشاره به طرح موضوع «خونخواهی» در برنامه‌های امسال و نسبت آن با میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: این موضوع را باید در چارچوب قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص) مورد توجه قرار داد و نباید آن را صرفاً یک شعار سیاسی تلقی کرد.

وی با استناد به آیه ۲۹ سوره فتح اظهار کرد: قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) و یاران ایشان را در برابر دشمنان، استوار و در میان خود، اهل رحمت و مهربانی معرفی می‌کند؛ بنابراین سیره نبوی در کنار دعوت به رحمت و اخلاق، بر ایستادگی در برابر ظلم و طغیان نیز تأکید دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: بعثت پیامبر اکرم(ص) با هدف رهایی انسان از جاهلیت، ظلم و سلطه شکل گرفت و عدالت‌خواهی و دفاع از کرامت انسان، بخش جدایی‌ناپذیر از مکتب نبوی است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر خونخواهی آنان نیز باید در مسیر صیانت از عزت، کرامت و امنیت جامعه اسلامی تفسیر شود.

سرافراز خاطرنشان کرد: شادی و جشن امت اسلامی زمانی معنا و کمال بیشتری پیدا می‌کند که این امت در کنار حفظ نشاط و امید، از عزت و کرامت خود نیز در برابر ظلم و زورگویی دفاع کند.

ظرفیت گیلان برای تقویت وحدت شیعه و اهل سنت

وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی گیلان در زمینه همگرایی میان مذاهب و اقوام مختلف گفت: استان گیلان از ظرفیت مناسبی برای تقویت گفتمان وحدت برخوردار است و وجود اشتراکات فراوان میان شیعه و اهل سنت می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌های مؤثرتر در این حوزه باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان دو محور مهم را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین محور، اشتراک همه مسلمانان در الگوگیری از پیامبر اکرم(ص) در عرصه‌های اخلاقی، اجتماعی و فردی است و محور دوم نیز شناخت و مقابله با تهدیدها و دشمنان مشترک امت اسلامی است.

سرافراز افزود: شهدای جبهه مقاومت، فارغ از تفاوت‌های مذهبی، نمونه روشنی از این همبستگی هستند و خون آنان نشان می‌دهد که دفاع از مظلوم و ایستادگی در برابر ظلم، مرز شیعه و سنی نمی‌شناسد.

وی با اشاره به برگزاری جشن‌های «امت احمد» در ۱۷ شهرستان گیلان اظهار کرد: این برنامه‌ها صرفاً با هدف برگزاری یک جشن مناسبتی طراحی نشده‌اند، بلکه تلاش می‌شود از ظرفیت این رویدادها برای تقویت گفتمان امت‌محوری، ایجاد ارتباط بیشتر میان مردم و افزایش سرمایه اجتماعی مقاومت استفاده شود.

«امت احمد»؛ فرصتی برای استمرار گفتمان وحدت

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی این استان در مقابله با استبداد و استکبار، از نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی تا حضور و نقش‌آفرینی مردم گیلان در دفاع از انقلاب و جبهه مقاومت، گفت: روحیه عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و دفاع از ارزش‌ها در تاریخ این استان ریشه دارد و باید از این ظرفیت برای تقویت همبستگی اجتماعی بهره گرفت.

سرافراز در پایان ابراز امیدواری کرد جشن‌های «امت احمد» محدود به هفته وحدت نباشد و بتواند به نقطه شروعی برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در زمینه تقریب مذاهب، تحکیم همبستگی مسلمانان و تقویت گفتمان امت‌محوری در استان گیلان تبدیل شود.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم مفهوم وحدت را از یک مناسبت تقویمی به یک فرهنگ عمومی و از یک شعار به یک رفتار اجتماعی تبدیل کنیم، می‌توانیم زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم‌تر و مقاوم‌تر در برابر تهدیدها و آسیب‌های پیش‌رو را فراهم کنیم.

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