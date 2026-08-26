به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیتالله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالیقدر دینی در لبنان، امروز چهارشنبه از آغاز ابتکار جدیدی برای حمایت از ایتام لبنانی که در پی تجاوز اسرائیل به لبنان آسیب دیدند خبر داد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این دفتر اعلام کرد: ابتکاری بشردوستانه را با هدف کمک به ایتامی که تحت پوشش انجمنها و موسسات مربوطه نیستند و در پی تجاوز به لبنان یتیم شدند آغاز میکنیم. در چارچوب این طرح، مبلغی مالی به صورت ماهانه به هر یک از ایتام پرداخت خواهد شد.
این دفتر افزود: هدف از این طرح، کمک به کاهش رنج و مشکلات ایتام است و اجرای آن بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص و پس از احراز شرایط لازم برای دریافت کمک انجام خواهد شد.
همچنین در اطلاعیهای که در همین زمینه منتشر شده، آمده است:
از پیامبر اکرم حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآله) روایت شده است که فرمودند: «هر کس سرپرستی یتیمی را بر عهده گیرد و هزینههای او را تأمین کند، من و او در بهشت مانند این دو خواهیم بود.» و آن حضرت انگشت اشاره و میانی خود را در کنار یکدیگر قرار دادند.
به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (صلیاللهعلیهوآله) و نواده ایشان، امام جعفر صادق (علیهالسلام)، دفتر مرجع عالیقدر دینی، حضرت آیتالله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) در لبنان، از آغاز یک ابتکار انساندوستانه با هدف کمک به ایتامِ برجایمانده از تجاوز به لبنان خبر میدهد؛ ایتامی که تحت تکفل انجمنها و مؤسسات ذیربط قرار ندارند.
در چارچوب این طرح، به هر یتیم مبلغی بهصورت ماهانه پرداخت خواهد شد و هدف از این ابتکار، مشارکت در کاهش رنج و دشواریهای ایتام، بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص و پس از احراز شرایط لازم برای درخواست، است.
برای این منظور، فرم الکترونیکی ویژهای در نظر گرفته شده است و متقاضیان میتوانند با تکمیل این فرم از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
برای اطلاع از جزئیات و ارائه درخواست به وبسایت مؤسسه آلالبیت در لبنان رجوع شود.
از خداوند متعال برای شهیدان، علو درجات و رضوان الهی، و برای تمامی داغدیدگانِ فقدان آنان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
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