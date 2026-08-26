فراخوان دعا جهت حفظ جان پسر ترامپ!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیرا انتشار ویدئویی با محتوایی تهدیدآمیز علیه «بارون ترامپ»، پسر رئیسجمهور آمریکا، واکنش رسانهها و جریانهای نزدیک به ترامپ در این کشور را به دنبال داشته است.
در این ویدئو که با عنوانی درباره محل ترور بارون ترامپ منتشر شده، تصاویری از او و مکانهایی که به رفتوآمد او نسبت داده شده، نمایش داده میشود. در ادامه این ویدئو نیز درباره رصد او و ارائه جایزه برای قتل بارون ترامپ مطرح شده است.
در پی انتشار این تصاویر، سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد از وجود ویدئو مطلع است و هر موضوعی را که بتواند تهدیدی علیه افراد تحت حفاظت این سازمان تلقی شود، بررسی میکند. این نهاد درباره جزئیات اقدامات امنیتی خود توضیحی نداده است.
در همین حال، برخی رسانهها و جریانهای خبری آمریکا، از جمله CBN News، در واکنش به فضای ایجادشده، فراخوان دعا برای حفاظت از دونالد ترامپ و خانواده دادهاند. این رویکرد پیش از این نیز در رسانههای حامی ترامپ سابقه داشته است؛ CBN در سالهای گذشته بارها از مخاطبان خود خواسته بود برای سلامت و حفاظت رئیسجمهور و خانوادهاش دعا کنند.
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