آغاز بازسازی زیارتگاه منسوب به حضرت علی(ع) در مزارشریف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی طالبان در استان بلخ اعلام کرده‌اند که پروژه بازسازی و مرمت زیارتگاه منسوب به حضرت علی(ع) در شهر مزارشریف با هزینه ۴۰ میلیون افغانی، معادل حدود ۵۸۵ هزار دلار، آغاز شده است.

به گفته مقام‌های طالبان، این پروژه با هدایت سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور طالبان، و با تأمین مالی گروه «برکت‌زی» اجرا می‌شود و تکمیل آن حدود دو سال زمان خواهد برد.

مراسم آغاز این پروژه با حضور شماری از مقام‌های محلی طالبان، ساکنان بلخ و خبرنگاران برگزار شده است.

محمدالله ضرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ، گفته است بخش‌هایی از این زیارتگاه در پی زمین‌لرزه‌های اخیر آسیب دیده و به همین دلیل برنامه مرمت و بازسازی آن در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته او، این پروژه بخش‌های مختلف زیارتگاه را شامل می‌شود و هدف آن حفظ و نگهداری این مکان تاریخی، فرهنگی و مذهبی است.

ابوادریس، معاون والی طالبان در بلخ، نیز زیارتگاه منسوب به حضرت علی(ع) را یکی از مهم‌ترین مکان‌های تاریخی و مذهبی این استان دانسته است.

این زیارتگاه که در مرکز شهر مزارشریف قرار دارد، از مهم‌ترین اماکن زیارتی افغانستان به شمار می‌رود و هر سال شمار زیادی از زائران و گردشگران از آن بازدید می‌کنند.

مقام‌های طالبان می‌گویند بازسازی و مرمت بناهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی در دیگر نقاط افغانستان نیز ادامه خواهد یافت.

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