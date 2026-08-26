طالبان رسیدگی به شکایت کارمندان برکنارشده را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ براساس مکتوبی که نسخه آن در اختیار رسانههای مرتبط با افغانستان قرار گرفته، وزارت بهداشت طالبان و دیگر ادارات دولتی موظف شدهاند شکایت کارمندانی را که از وظایف خود برکنار شدهاند، نپذیرند.
در این سند آمده است که هیچ ادارهای حق ندارد درخواست یا شکایت کارمندانی را که به اتهام «فساد اخلاقی»، «فساد اداری» یا براساس «لزومدید» از سمت خود برکنار شدهاند، بررسی کند.
در این مکتوب همچنین تأکید شده است که هیچ مسئول یا ادارهای در ساختار طالبان اجازه ندارد برخلاف این تصمیم عمل کند یا به اعتراض افراد برکنارشده رسیدگی کند.
منابع به رسانههای مرتبط با افغانستان گفتهاند که این تصمیم حدود چهار ماه پیش اتخاذ شده و تنها به وزارتخانهها محدود نیست؛ بلکه نسخه آن به استانها نیز فرستاده شده و از مقامهای محلی خواسته شده است آن را اجرا کنند.
شماری از کارکنان ادارات دولتی میگویند این دستور میتواند راه را برای برکناری کارمندان حکومت پیشین بدون فراهمکردن امکان اعتراض یا پیگیری اداری هموار کند.
به گفته آنان، استفاده از عنوان مبهم «لزومدید» این امکان را فراهم میکند که یک کارمند بدون ارائه توضیح روشن از سمت خود کنار گذاشته شود و پس از آن نیز راهی برای اعتراض در نهادهای دولتی نداشته باشد.
برخی کارمندان برکنارشده نیز گفتهاند پس از مراجعه به ادارات برای ثبت اعتراض، نهتنها شکایت آنان پذیرفته نشده، بلکه در مواردی خودشان نیز مورد پرسش و تحقیق قرار گرفتهاند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در چند مرحله شماری از کارکنان دولت پیشین را از نهادهای دولتی کنار گذاشته و نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین آنان کردهاند.
منتقدان این روند میگویند حذف کارمندان باتجربه و محدودکردن امکان اعتراض آنان، علاوه بر افزایش نگرانی درباره برخوردهای سلیقهای، میتواند به تضعیف نظام اداری و کاهش حرفهایگرایی در ساختارهای دولتی افغانستان منجر شود.
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