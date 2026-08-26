برکناری آخرین استادان شیعه دانشکده فقه دانشگاه بامیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع در استان بامیان می‌گویند وزارت تحصیلات عالی طالبان دو تن از آخرین استادان شیعه‌مذهب دانشکده فقه دانشگاه بامیان را از سمت‌هایشان برکنار کرده است.

براساس اطلاعات منابع، ابراهیم ذکی، استاد گروه فقه و قانون، و خلیل کوهی، استاد گروه تعلیمات اسلامی، پس از سال‌ها تدریس در این دانشگاه از کار کنار گذاشته شده‌اند.

حکم برکناری این دو استاد روز ۸ مرداد از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان امضا و در ۱۸ مرداد به آنان ابلاغ شده است.

در مکتوب رسمی، دلیل این تصمیم «ایجاد فرصت برای جوانان» عنوان شده است؛ اما منابع می‌گویند ابراهیم ذکی ۵۰ سال و خلیل کوهی ۴۱ سال دارند و هر دو همچنان در سن قانونی فعالیت دانشگاهی قرار دارند.

به گفته منابع، با توجه به اینکه سن بازنشستگی در افغانستان ۶۵ سال تعیین شده، استناد به «ایجاد فرصت برای جوانان» ابهام‌هایی درباره دلیل واقعی برکناری این استادان ایجاد کرده است.

منابع همچنین می‌گویند طالبان پس از کنار گذاشتن این دو استاد، فارغ‌التحصیلان مدارس دینی مورد تأیید خود را به جای آنان استخدام کرده‌اند.

براساس اطلاعات منتشرشده، پس از این برکناری‌ها هیچ استاد شیعه‌مذهبی در دانشکده شرعیات دانشگاه بامیان باقی نمانده است.

این رویداد در ادامه گزارش‌هایی درباره کنار گذاشتن استادان دانشگاه‌ها و جایگزینی آنان با افراد مورد اعتماد طالبان صورت می‌گیرد؛ روندی که پیش‌تر نیز نگرانی‌هایی درباره کاهش تنوع مذهبی و فکری در دانشگاه‌های افغانستان ایجاد کرده بود.

با توجه به جمعیت قابل‌توجه شیعیان در بامیان، حذف آخرین استادان شیعه از دانشکده فقه می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره نحوه نمایندگی مذهب جعفری و امکان آموزش دیدگاه‌های فقهی شیعه در یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های مناطق شیعه‌نشین افغانستان ایجاد کند.

طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره علت برکناری ابراهیم ذکی و خلیل کوهی یا ادعای حذف کامل استادان شیعه از دانشکده فقه دانشگاه بامیان توضیحی ارائه نکرده‌اند.

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