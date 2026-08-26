  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

مولوی اهل‌سنت افغانستانی: مهاجران افغانستانی قدردان حمایت‌های آیت‌الله خامنه‌ای هستند

۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
کد مطلب: 1857617
مولوی اهل‌سنت افغانستانی: مهاجران افغانستانی قدردان حمایت‌های آیت‌الله خامنه‌ای هستند

مولوی عبدالرئوف توانا، مسئول کانون علمی و فرهنگی عبدالقادر توانا، در مصاحبه‌ای گفته است حضور مهاجران افغانستانی در مراسم چهلم آیت‌الله خامنه‌ای، نشانه قدردانی آنان از حمایت‌های او از جامعه مهاجر افغانستانی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالرئوف توانا، مسئول کانون علمی و فرهنگی عبدالقادر توانا، در حاشیه مراسم چهلمین روز خاکسپاری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مشهد، در مصاحبه‌ای بر قدردانی مهاجران افغانستانی از حمایت‌ها و خدمات رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

او گفت جمهوری اسلامی ایران طی حدود نیم قرن گذشته و متناسب با ظرفیت‌های خود، خدمات و حمایت‌های مختلفی را برای مهاجران افغانستانی فراهم کرده و آیت‌الله خامنه‌ای نیز در رأس این رویکرد حمایتی قرار داشته است.

مولوی توانا افزود حضور گسترده مهاجران افغانستانی در مراسم چهلم، نشان‌دهنده عمق ارادت و قدردانی آنان از خدمات و حمایت‌های آیت‌الله خامنه‌ای است.

مراسم چهلم آیت‌الله خامنه‌ای با حضور شماری از مهاجران افغانستانی، شخصیت‌های علمی، مذهبی و فعالان فرهنگی و اجتماعی در مشهد برگزار شد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز شماری از کاربران افغانستانی، این حضور و سخنان مطرح‌شده در مراسم را نشانه‌ای از پیوندهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی میان بخشی از جامعه مهاجر افغانستانی و جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند.

کانون علمی و فرهنگی عبدالقادر توانا نیز از مراکز فعال فرهنگی و مذهبی مهاجران افغانستانی در مشهد به شمار می‌رود

........................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha