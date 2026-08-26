به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالرئوف توانا، مسئول کانون علمی و فرهنگی عبدالقادر توانا، در حاشیه مراسم چهلمین روز خاکسپاری آیتالله سیدعلی خامنهای در مشهد، در مصاحبهای بر قدردانی مهاجران افغانستانی از حمایتها و خدمات رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
او گفت جمهوری اسلامی ایران طی حدود نیم قرن گذشته و متناسب با ظرفیتهای خود، خدمات و حمایتهای مختلفی را برای مهاجران افغانستانی فراهم کرده و آیتالله خامنهای نیز در رأس این رویکرد حمایتی قرار داشته است.
مولوی توانا افزود حضور گسترده مهاجران افغانستانی در مراسم چهلم، نشاندهنده عمق ارادت و قدردانی آنان از خدمات و حمایتهای آیتالله خامنهای است.
مراسم چهلم آیتالله خامنهای با حضور شماری از مهاجران افغانستانی، شخصیتهای علمی، مذهبی و فعالان فرهنگی و اجتماعی در مشهد برگزار شد.
در شبکههای اجتماعی نیز شماری از کاربران افغانستانی، این حضور و سخنان مطرحشده در مراسم را نشانهای از پیوندهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی میان بخشی از جامعه مهاجر افغانستانی و جمهوری اسلامی ایران دانستهاند.
کانون علمی و فرهنگی عبدالقادر توانا نیز از مراکز فعال فرهنگی و مذهبی مهاجران افغانستانی در مشهد به شمار میرود
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