جنوب لبنان زیر آتش رژیم صهیونیستی؛ حملات هوایی و انفجارهای گسترده در چندین منطقه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، حملات هوایی شدیدی را به شهرک «المنصوری» در شهرستان «صور» در جنوب لبنان انجام دادند. این حملات همزمان با گلوله‌باران توپخانه‌ای، عملیات انفجار و اقدامات تخریب و خاک‌برداری در شماری از شهرک‌های جنوب لبنان صورت گرفت.

خبرگزاری ملی لبنان اواخر شامگاه چهارشنبه گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت شهرک «صربین» را بمباران کردند. منطقه «وادی زبقین» نیز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفت و همزمان رژیم صهیونیستی، دو حمله هوایی در حد فاصل شهرک‌های «بیت» و «یاطر» انجام داد.

این خبرگزاری همچنین گزارش داد که مسیر رود «لیطانی» در نزدیکی جاده «الخردلی» هدف شدید گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. نیروهای این رژیم نیز یک انفجار بزرگ در شهرک «بیوت السیاد» در مقابل شهرک المنصوری در جنوب شهر صور، ایجاد کردند.

در شهرستان «مرجعیون» نیز یک بولدوزر رژیم صهیونیستی، عملیات تخریب و خاک‌برداری شماری از ساختمان‌ها در شهرک «حولا» را انجام داد. بر اساس همین منبع، شهرک «بنی حیّان» نیز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی و عملیات خاک‌برداری قرار گرفت. «دوحه کفررمان» و اطراف تپه «الدبشه» نیز شاهد گلوله‌باران توپخانه‌ای پراکنده بودند.

انفجارها و پرواز پهپادها

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، نیروهای رژیم صهیونیستی یک انفجار بسیار بزرگ در حومه شهرک «برعشیت» ایجاد کردند و همچنین عملیاتی انفجاری در شهرک «مجدل زون» انجام دادند.

در شهرستان «بنت جبیل» نیز ارتش رژیم صهیونیستی در حومه شهرک «صربین» دست به انفجارهایی زد و همزمان عملیات جست‌وجو و پایش این شهرک را انجام داد.

در ادامه، این خبرگزاری گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر در دو نوبت شهرک صربین را هدف قرار دادند؛ با این حال، گزارشی درباره تلفات جانی منتشر نشده است.

همزمان با تشدید حملات در جنوب لبنان، پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز آسمان شهر بیروت پایتخت لبنان به پرواز درآمدند. این خبرگزاری همچنین گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز منطقه ضاحیه جنوبی بیروت و منطقه «الزهرانی» در جنوب لبنان، پرواز کردند.

رایزنی درباره نیروهای یونیفل

در همین حال، فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که «رودولف هیکل» فرمانده ارتش این کشور در ایتالیا با همتای خود «لوچیانو پورتولانو» درباره مرحله پس از پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان، موسوم به یونیفل (UNIFIL) و راه‌های تقویت همکاری میان ارتش دو کشور گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، پورتولانو به هیکل تأکید کرد که ثبات لبنان یک اولویت راهبردی است و روابط دوستانه میان دو کشور را مورد تمجید قرار داد.

پورتولانو همچنین بر اهمیت حمایت از ارتش لبنان با توجه به نقش اساسی آن در حفظ امنیت و ثبات تأکید کرد. وی گفت دو طرف درباره نقش اصلی نیروهای یونیفل، که واحد ایتالیایی نیز در آن مشارکت دارد، همچنین مأموریت نظامی دوجانبه ایتالیا در لبنان و کمیته نظامی فنی برای لبنان گفت‌وگو کردند.

مأموریت یونیفل در جنوب لبنان در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد. این در حالی است که بحث‌های بین‌المللی درباره آینده این نیرو و مأموریت آن ادامه دارد. لبنان نیز بر ضرورت ادامه حضور یونیفل تأکید دارد و آن را یکی از عوامل ثبات در جنوب این کشور می‌داند.

این تحولات همزمان با تلاش‌ها برای تثبیت ترتیبات امنیتی مرتبط با توافق موسوم به «چارچوب» میان لبنان و رژیم صهیونیستی است که در ۲۶ ژوئن گذشته به امضا رسید.

بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی باید به‌تدریج از مناطق اشغال‌شده لبنان عقب‌نشینی کند و در مقابل، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود و گروه‌های مسلح خلع سلاح شوند. اشاره‌ای که به حزب‌الله دارد.

رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد. برخی از این مناطق دهه‌هاست در اشغال این رژیم هستند و برخی دیگر در جریان جنگ سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی به اشغال درآمده‌اند. رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز کنونی نیز تا عمق ۱۲ کیلومتری خاک لبنان پیشروی کرده است.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان که این هفته منتشر شد، شمار قربانیان تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس گذشته تاکنون به ۴ هزار و ۳۵۰ شهید و ۱۲ هزار و ۳۱۰ زخمی رسیده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸