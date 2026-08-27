جنگ رمضان، تقابل تمدنی با هژمونی غرب بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح امروز با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از علمای برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از حضور مسعود پزشکیان- رئیس‌جمهوری- و میهمانان داخلی و خارجی تقدیر کرد.

جنگ رمضان؛ نقطه عطف تاریخی در تقابل با یک جانبه‌گرایی

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به تحولات یک سال اخیر، اظهار کرد: مهم‌ترین رویدادی که با آن مواجه بودیم، جنگی است که آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران آغاز کرد؛ اما پرسش کلیدی این است که چرا جنگ رمضان با شهادت رهبر امت اسلامی کلید خورد؟.

وی افزود: این جنگ به‌مدت شش ماه بر ایران تحمیل شده، زیرا استکبار جهانی از قوی شدن ایران هراس دارد و تحمل قدرت رقیب را ندارد. ایران قوی، الگویی برای کشورهای اسلامی و مستضعفان است که اتکا به خدای متعال را جایگزین قدرت‌های پوشالی می‌کند و این، تهدیدی برای یکجانبه‌گرایی آمریکاست.

چرا آمریکا از ایرانِ قوی هراس دارد؟

دبیرکل مجمع تقریب با برشمردن دلایل دشمنی آمریکا با ایران تصریح کرد: آنها نمی‌خواهند ایران انرژی هسته‌ای، توان موشکی، زیرساخت‌های پیشرفته، نفت، دانشمندان، سربازان شجاع، دولت و نظام قوی و حتی رهبری مقتدر داشته باشد؛ چراکه هر یک از این عوامل، انسجام ملی و مقاومت امت اسلامی را تقویت می‌کند.

وی تأکید کرد: همه این ادله، ریشه در اخلاق سودگرایانه و سیاست سرمایه‌داری دارد؛ اما همین اخلاق و سیاست، امروز غرب را به ورطه فروپاشی کشانده است.

مدرسه میناب؛ سوال بی‌پاسخ لیبرالیسم

شهریاری با اشاره به فاجعه مدرسه شجره‌طیبه میناب و شهادت ۱۲۰ دانش‌آموز و ۲۶ معلم، خطاب به آمریکا پرسید: گرگ‌صفتی در برابر نونهالان مدرسه میناب چه سودی برای شما داشت؟ چرا رسانه‌های غربی در برابر این سؤال لال شدند؟.

وی افزود: اینجاست که سودگرایی پنهان در نقاب لیبرالیسم فردگرایانه نیز پاسخی ندارد و چهره کریه استکبار جهانی را آشکار می‌سازد.

دبیرکل مجمع تقریب با تأکید بر ناکامی سیاست‌های آمریکا طی چهار دهه اخیر، اظهار کرد: آمریکا علیرغم فشار حداکثری نتوانست به اهداف خود برسد؛ چراکه ما در سایه رهبری امام شهید، به قدرت اول منطقه تبدیل شدیم؛ دانشمندان ما در لبه فناوری گام نهادند؛ جوانان ما به موشک‌ها و پهپادهای راهبردی دست یافتند؛ سپاهیان و ارتشیان ما در مقابل بزرگترین ارتش دنیا ایستادگی کردند و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه فلج ساختند و درس مقاومت به جهانیان دادند.

این جنگ، تقابل تمدنی است

شهریاری با بیان اینکه «این جنگ تنها هویت ملی یا پایداری منطقه‌ای نیست، بلکه جنگی تمدنی است»، خاطرنشان کرد: شهادت یک بزرگمرد تمدن‌ساز، همچون شهادت حسین بن علی(ع)، تاریخ را به لرزه درخواهد آورد و پرچم خون‌خواهی آن تا قیامت برافراشته خواهد ماند.

بیداری منطقه‌ای و ضرورت وحدت اسلامی

وی با اشاره به تجربه تلخ کشورهای منطقه از حضور آمریکا، گفت: کشورهای اسلامی به‌این‌یقین رسیدند که حضور آمریکا نه‌تنها امنیت‌ساز نیست، بلکه امنیت‌سوز است و امنیت فقط با دست خود کشورهای منطقه تأمین می‌شود.

شهریاری افزود: امروز مراودات گسترده منطقه‌ای، همبستگی بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و گفتمان تقریب و وحدت بر گفتمان تکفیر و تفرقه غلبه یافته است.

افق تمدن نوین اسلامی

دبیرکل مجمع تقریب با گرامیداشت چهلمین سالگرد این کنفرانس، تصریح کرد: با نگاه عمیق امام شهید در نظریه‌پردازی و نهادسازی، امروز شاهد شبکه‌سازی نخبگان جهان اسلام در محور مقاومت هستیم. بیانیه‌های صادره از ایران، عربستان و ترکیه، اشتراکات کلیدی چشمگیری دارند که باید از آن پاسداری شود. تمدن نوین اسلامی با همکاری همه کشورهای اسلامی به منصه ظهور خواهد رسید.

وی با تأکید بر آیه شریفه «تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ»، بر استمرار راه مقاومت و وحدت تأکید کرد و سلام و رحمت الهی را بر حاضران نثار کرد.



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