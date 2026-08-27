به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حشد الشعبی عراق از خنثی‌سازی چند بمب دست‌ساز در جزیره البغدادی در استان الانبار خبر داد.

حشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرویی از تیپ ۵۷ حشد الشعبی، با مشارکت گردان پشتیبانی و بخش مواد منفجره، یک مأموریت امنیتی مشترک را در جزیره البغدادی در استان الانبار اجرا کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در جریان این مأموریت، تعدادی بمب دست‌ساز که به شکل صفحات فلزی ساخته شده بودند، کشف شد و تیم‌های تخصصی توانستند آنها را مطابق اقدامات و دستورالعمل‌های قانونی خنثی کنند.

حشد الشعبی تأکید کرد این اقدام با هدف تأمین امنیت منطقه و افزایش ایمنی شهروندان انجام شده است.

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