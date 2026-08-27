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خنثی‌سازی چند بمب دست‌ساز در جزیره البغدادی توسط حشد الشعبی

۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
کد مطلب: 1857690
خنثی‌سازی چند بمب دست‌ساز در جزیره البغدادی توسط حشد الشعبی

حشد الشعبی عراق از خنثی‌سازی چند بمب دست‌ساز در جزیره البغدادی در استان الانبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حشد الشعبی عراق از خنثی‌سازی چند بمب دست‌ساز در جزیره البغدادی در استان الانبار خبر داد.

حشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیرویی از تیپ ۵۷ حشد الشعبی، با مشارکت گردان پشتیبانی و بخش مواد منفجره، یک مأموریت امنیتی مشترک را در جزیره البغدادی در استان الانبار اجرا کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در جریان این مأموریت، تعدادی بمب دست‌ساز که به شکل صفحات فلزی ساخته شده بودند، کشف شد و تیم‌های تخصصی توانستند آنها را مطابق اقدامات و دستورالعمل‌های قانونی خنثی کنند.

  حشد الشعبی تأکید کرد این اقدام با هدف تأمین امنیت منطقه و افزایش ایمنی شهروندان انجام شده است.

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