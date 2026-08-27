به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیام آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی از مراجع عالیقدر تقلید به چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح امروز در مراسم افتتاحیه این اجلاس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی یزدی قرائت شد.

در این پیام که به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) صادر شده، بر ضرورت حیاتی وحدت و تقریب میان مذاهب اسلامی در شرایط کنونی تأکید و از نقشه‌های شوم دشمنان برای تضعیف مسلمانان پرده برداشته شده است.

در متن کامل پیام آیت‌الله نوری همدانی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

در آغاز، زادروز با سعادت پیامبر مکرم صلوات الله و سلام علیه وحدت را به همه امت اسلامی و به شما عزیزان شرکت‌کننده در این اجلاسیه مبارک تهنیت عرض می‌کنم و از مسئولان محترمی که در برگزاری این محفل ارزشمند نقش داشته‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

در اینجا با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و ارواح مطهر شهدای دفاع مقتدرانه ایران اسلامی در برابر تهاجم و تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، درود و سلام می‌فرستم و به‌ویژه از رهبر عظیم‌الشأن و پرچمدار وحدت امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) یاد می‌کنم و علو درجات این عزیزان را از خدای بزرگ مسئلت داریم.

وحدت و تقریب مسلمانان در طول تاریخ اسلام از ضروریات بوده است، لکن امروز که دشمنان اسلام با همه توان درصدد تضعیف مسلمانان، ایجاد اختلاف و تسلط بر کشورهای اسلامی هستند، این امر از اهمیت مضاعفی برخوردار است و لزوم عقلی و وجوب شرعی آن بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌گردد. قرآن کریم، مسلمانان را به وحدت دعوت نموده و از نزاع و تفرقه‌ای که موجب سستی و از بین رفتن قدرت و شوکت آنان می‌شود، صریحاً نهی فرموده است.

البته تقریب و وحدت به این معنا نیست که پیروان مذاهب اسلامی از مبانی و معتقدات خود دست بردارند؛ اختلاف علمی باید در محیط علم و تحقیق باقی بماند و نباید وسیله نزاع، تکفیر و ریخته شدن خون مسلمانان گردد. علمای اسلام در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید با بصیرت و آگاهی مانع آن شوند که اختلافات مذهبی، توطئه دشمنان اسلام برای ایجاد فتنه و تفرقه شود.

امروز دشمنان اسلام و در رأس آنان آمریکا و رژیم صهیونیستی، چیزی جز ضعف، تفرقه و عقب‌ماندگی مسلمانان را نمی‌خواهند. ساده‌اندیشی است اگر کسی تصور کند این دو جریان مستقل از یکدیگر و در پی اهدافی متفاوت هستند.

تجربه گذشته به خوبی نشان داده است که هدف آنان، سلطه بر منطقه و جلوگیری از قدرت یافتن کشورهای اسلامی است. این تصور که دشمنی آنان تنها با جمهوری اسلامی ایران است، اندیشه‌ای به‌غایت نادرست است. حاکمان منطقه بدانند که رژیم صهیونیستی با هر کشور اسلامی قدرتمندی که بخواهد روی پای خود بایستد، مستقل زندگی کند و زیر بار سلطه بیگانگان نرود، مشکل خواهد داشت. امروز جمهوری اسلامی ایران آماج دشمنی آنان است و فردا هر کشور اسلامی دیگری که در مسیر استقلال و اقتدار گام بردارد، میتواند هدف همین دشمنی قرار گیرد.

بر این اساس، همگرایی مسلمانان و همکاری حاکمان کشورهای اسلامی، ضرورتی برای همگان است. اینکه تصور شود یک کشور بیش از دیگران محتاج همکاری است و دیگران نیازی به آن ندارند، با واقعیت‌های جهان اسلام سازگار نیست. انسجام و همکاری، نیاز همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی است. عزت و امنیت کشورهای اسلامی از یکدیگر قابل تفکیک نیست و نمیتوان انتظار داشت کشوری اسلامی در میان ضعف، ناامنی و تفرقه سایر کشورهای اسلامی، به امنیت و اقتدار پایدار دست یابد. دشمن مشترک از اختلاف مسلمانان استفاده می‌کند و آنچه دست طمع او را از بلاد اسلامی کوتاه می‌سازد، بیداری، بصیرت، اتحاد و همکاری ملت‌ها و دولت‌های مسلمان است.

جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت مسلمانان، عزت اسلام و استقلال کشورهای اسلامی را از اصول اساسی خود دانسته و در این مسیر نیز هزینه‌های فراوانی متحمل شده است. رهبری، نیروهای نظامی و مردم ایران به ضرورت این همگرایی واقف و بر آن وفادارند. لکن با کمال تأسف، گاهی بخشی از سرزمین‌های مسلمانان به عنوان پایگاهی برای تجاوز یا حمله به جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می‌شود. روشن است که دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، حقی مشروع و تکلیفی مسلم است و هرگاه تجاوزی صورت گیرد، جمهوری اسلامی ایران ناچار به دفع متجاوز و مهاجم خواهد بود.



این دفاع در حقیقت و در درازمدت، دفاع از امنیت منطقه و ملت‌های مسلمان نیز هست، زیرا دشمن مشترک در پی سلطه بر آنان است.

بی‌تردید امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به آموزه گرانبهای وحدت نیازمند است. شرایط کنونی دنیای اسلام و تجاوزات و تعرضات دشمنان به پیکره امت اسلامی در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، ایران و یمن و حضور شوم و نامیمون دشمنان در کشورهای منطقه، توجه بیش از پیش ملت‌ها و دولت‌های مسلمان را به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و نزاع داخلی ضروری میکند.

در این فرصت، چند نکته را از باب یادآوری بیان می‌کنم:

یک: وحدت و تقریب و پرهیز از اختلاف و تفرقه، همواره و به‌ویژه در شرایط کنونی لازم است. هر آنچه موجب جدایی مسلمانان از یکدیگر شود، بی‌شک در مسیر فاصله انداختن میان امت و دشمنان آن است.

دو: اصلی‌ترین دشمن امت در این زمان، رژیم پلید و اشغالگر صهیونیستی و حامیان ستمکار آن هستند که سرزمین‌های اسلامی و اماکن مقدس مسلمانان را اشغال کرده و زنان، کودکان و بی‌گناهان را به خاک و خون میک‌شند و عامل اصلی ناامنی و جنگ در منطقه ما هستند. هر نوع رابطه با این رژیم و کمک به بقای آن، قطعاً با مصالح امت در تضاد و تعارض است و لازم است که ملت‌های مسلمان به صورت یکپارچه و متحد در برابر این دشمن مشترک بایستند و از یاری مسلمانان مظلوم فلسطین، لبنان و دیگر نقاطی که مورد هجوم دشمنان قرار گرفته‌اند، دریغ نکنند.

از دولت‌های مسلمان انتظار می‌رود که بیش از پیش بر اتحاد و همکاری مشترک توجه کنند و برای تأمین امنیت کشورهای خود، از اتکا به دشمنان امت که به جز منافع خود و منافع رژیم اشغالگر به چیز دیگری نمی‌اندیشند، پرهیز کنند. باید توجه داشت که حضور این دشمنان در منطقه ما، به جز ناامنی و فساد، هیچگونه اثر دیگری ندارد.

در این میان، وظیفه علمای اسلام بسیار مهم و سنگین است. علما بایستی مردم و حکومت‌ها را به بصیرت و دشمن‌شناسی دعوت کنند و در تألیف قلوب و جلوگیری از اختلاف و تفرقه پیشگام باشند. حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان اسلام باید محل گفت‌وگوهای عالمانه و دفاع از مصالح مسلمین باشند، نه آنکه خدای ناکرده اسباب توسعه اختلافات مذهبی و تفرقه مسلمانان شوند.

در اینجا ضمن آرزوی توفیق برای شما شرکت‌کنندگان محترم در این کنفرانس، تقاضا دارم که در گفت‌وگوهای خود، راه‌های عملیاتی ارتباط و همکاری میان دولت‌ها، مردم و مراکز علمی و دینی دنیای اسلام را مورد توجه قرار داده و نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان برای جدایی و تفرقه میان مسلمانان را برای امت تبیین کنید.

در پایان، از ذات اقدس الهی مسئلت دارم که امت اسلامی را به عزتی که شایسته آن است برساند و مشکلات مسلمانان را اصلاح فرماید و قلوب آنان را به هم نزدیک بگرداند و دست دشمنان را از سرزمین‌های اسلامی کوتاه فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



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