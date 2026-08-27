ترامپ وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کاخ سفید تاکید کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی برای حفاظت از شبکه برق این کشور اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، در فرمان مذکور آمده است، برخی بازیگران خارجی به طور فزاینده ای در حال ایجاد و سوء استفاده از آسیب پذیری های شبکه برق آمریکا هستند و این موضوع می تواند امنیت ملی، اقتصاد و زیرساخت های حیاتی آمریکا را تهدید کند.

واشنگتن خرید، واردات و نصب برخی تجهیزات خارجی مورد استفاده در شبکه برق از جمله تجهیزات انتقال برق، نرم افزارهای حساس و سامانه های دیجیتال مرتبط را در مواردی که خطرات امنیت سایبری یا عملیاتی ایجاد کنند، محدود یا ممنوع خواهد کرد.

دولت آمریکا همچنین نگران وجود باگ های دیجیتال در برخی تجهیزات است که می تواند امکان دسترسی از راه دور کشورهای خارجی به زیرساخت های حیاتی آمریکا را فراهم کند.

وابستگی مداوم به منابع خارجی تجهیزات الکتریکی و سیستم برق انبوه، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را برای ایالات متحده ایجاد می‌کند.

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