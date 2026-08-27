به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با جشن میلاد پیامبر اکرم(ص)، راهپیمایی سالانه «وحدت امت» به همت جامعه عروهالوثقی در شهر لاهور پاکستان برگزار شد.
حجت الاسلام سید جواد نقوی در سخنانی در این مراسم، اتحاد امت اسلامی را یکی از مهمترین نیازهای زمان حاضر دانست و اظهار داشت: با وجود حضور حدود دو میلیارد مسلمان در جهان، امت اسلامی تاکنون نتوانسته است مطابق با مطالبات قرآن کریم نقش و جایگاه شایسته خود را ایفا کند.
وی تأکید کرد که مراکز فکری و آموزشی جهان اسلام باید قرآن کریم را محور نظام آموزشی و فکری خود قرار دهند و افزود: وابستگی و پیوند با قرآن، مسیر بیداری فکری و عملی امت اسلامی است.
رئیس جنبش بیداری امت مصطفی همچنین با اشاره به جریانهای مقاومت در منطقه اظهار داشت: حماس، حزبالله و مجاهدان یمن و عراق، نماد مقاومت هستند و رهبری جمهوری اسلامی ایران نیز نماد مقاومت و غیرت ایمانی به شمار میرود.
نقوی با انتقاد از سیاستهای همسو با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت این سیاستها موجب تضعیف امت اسلامی شده است و سکوت در برابر خون مظلومان، با وجدان و مسئولیت امت اسلامی در تضاد است.
وی با اشاره به ظرفیتهای جامعه پاکستان نیز اظهار داشت: ملت پاکستان از ظرفیت برخورداری از غیرت، ایمان و بیداری برخوردار است و این ملت باید با تکیه بر رهبری شایسته و در پرتو نظام قرآنی متحد شود.
نقوی در پایان خاطرنشان کرد: اگر امت اسلامی به اصل و هویت حقیقی خود بازگردد و آموزههای قرآن کریم را در عرصههای فکری، اجتماعی و عملی محور قرار دهد، میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.
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