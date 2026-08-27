به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جین آراف خبرنگار رسانۀ آمریکایی NPR نوشت: اینجا کربلاست؛ شهری در مرکز عراق که سالانه پذیرای بیش از ۲۰ میلیون مسلمان شیعه می‌شود تا یاد و خاطره اربعین را زنده نگه دارند. این آیین، یادآور واقعه شهادت امام حسین، نوۀ پیامبر اسلام در ۱۴ قرن پیش است؛ رویدادی که نقطه‌ای عطف و سرنوشت‌ساز در تاریخ تشیع به شمار می‌رود.

زائران از سراسر جهان با پروازهای مختلف خود را به عراق می‌رسانند. در ماه آگوست (ماه جاری)، گرمای هوا به بیش از ۴۳ درجه سانتی‌گراد (۱۱۰ درجه فارنهایت) می‌رسد، اما با این حال خیل عظیمی از زائران عراقی و ایرانی صدها کیلومتر را با پای پیاده طی کردند تا در این مناسبت حزن‌انگیز حضور یابند؛ هرچند فضای حاکم بر اطراف حرمین، نوعی شور و پویایی شبیه به جشن و سرور دارد.

در گوشه‌وکنار شهر، تصاویری گیرا و پر از معنویت از چهره منسوب به امام حسین به چشم می‌خورد که حتی به‌صورت تابلوفرش و دیوارکوب فروخته می‌شوند. امسال همچنین تصاویری پرشمارتر از حد معمول از شهید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین ایران دیده می‌شد که در ماه فوریه در جنگ علیه ایران شهید شد.

با این همه، حال‌وهوای این راهپیمایی زیارتی به‌روشنی غیرتجاری است. محوطه پیرامون حرم و بزرگراه‌های منتهی به کربلا از هفته‌ها پیش از آیین اربعین، با برپایی موکب‌ها و چادرهای پذیرایی آماده شد؛ جاهایی که نیروهای داوطلب در آن‌ها به طبخ و توزیع غذای نذری رایگان مشغول شدند؛ از خوراک لوبیا گرفته تا مرغ کبابی.

در خیابان‌های منتهی به حرم، قدم زدن بدون آنکه آب یا طعامی به شما تعارف شود عملاً ناممکن بود. علاوه بر این، ساکنان محلی درهای منازل خود را به روی زائران می‌گشودند تا محلی برای استراحت آن‌ها در طول مسیر فراهم کنند؛ نمایشی خیره‌کننده از همبستگی، همدلی و پیوند انسانی که هر سال دوباره جان می‌گیرد.

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