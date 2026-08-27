به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره توسعه و ترویج نذورات آستان مقدس بانوی کرامت از راه‌اندازی «ربات نذر فاطمی» در پیام‌رسان «بله» خبر داد.

حمزه رمضانی، مدیر امور خیرین، هدایا و نذورات آستان مقدس، در این باره اظهار داشت: این اقدام در چارچوب برنامه‌های معاونت توسعه و بهره‌وری موقوفات آستان مقدس برای توسعه خدمات غیرحضوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی جهت ارتقای تجربه کاربری در حوزه نذورات صورت گرفته است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این ربات، مسیر دسترسی خیرین به پویش‌ها و نیات خیرخواهانه و نذرپایه آستان مقدس به شکلی بهینه، سریع و ایمن برقرار شده است. ربات نذر فاطمی از طریق آیدی @Nazr_bot یا لینک ble.ir/Nazr_bot قابل دسترسی است.

معاون توسعه و بهره وری موقوفات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با اشاره به توسعه زیست‌بوم خدمات الکترونیک هدایا و نذورات آستان مقدس، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این زیست‌بوم در چهار محور عملیاتی شامل ربات نذر فاطمی (بله)، درگاه ملی نذر فاطمی به نشانی nazr.amfm.ir، برنامک نذر فاطمی در ایتا، سیستم‌های خودپرداز نذورات و همچنین پایانه‌های هوشمند مستقر در نقاط مختلف حرم مطهر در دسترس زائران و مجاوران قرار دارد.

وی در پایان با قدردانی از نیات خیر ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، تأکید کرد: هدف از توسعه این بسترهای فنی، تسهیل مشارکت محبین حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، شفافیت فرایندهای نذرپایه و تخصیص بهینه آن‌ها در مسیر خدمت‌رسانی گسترده‌تر به زائران و مجاوران حرم مطهر بانوی کرامت است.