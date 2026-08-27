جایگاه ویژه پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مجید حیدریفر در محفل تفسیر قرآن کریم پیش از ظهر امروز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، همزمان با ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم(ص)، با تلاوت و تفسیر سورههای مبارکه «ضحی» و «شرح»، به تبیین جایگاه ویژه رسول گرامی اسلام(ص) در قرآن کریم پرداخت و بر توجه به ویژگیها و عنایات الهی نسبت به آن حضرت تأکید کرد.
حیدریفر با بیان اینکه جایگاه پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم جایگاهی بسیار ویژه است، اظهار کرد: خداوند متعال در بسیاری از آیات، موضوعاتی همچون ولایت، ایمان، اطاعت و محبت را در کنار خود برای پیامبر اکرم(ص) نیز مطرح کرده است.
وی افزود: در قرآن کریم، ولایت خداوند و رسول، ایمان به خدا و پیامبر، اطاعت از خدا و رسول و محبت به خدا و پیامبر در کنار یکدیگر بیان شده و در بسیاری از موارد نیز پس از پیامبر اکرم(ص)، جایگاه اهلبیت عصمت و طهارت(ع) مورد توجه قرار گرفته است.
حیدریفر با اشاره به دو سوره مبارکه «ضحی» و «شرح» گفت: این دو سوره از جمله سورههایی هستند که به عظمت، جایگاه و عنایات ویژه خداوند نسبت به رسول گرامی اسلام(ص) اشاره دارند.
وی ادامه داد: خداوند در آغاز سوره «ضحی» با سوگند به روشنایی روز و شب، خطاب به پیامبر اکرم(ص) میفرماید که پروردگار او را رها نکرده و مورد خشم قرار نداده است؛ بنابراین حتی اگر برای مدتی کوتاه وحی قطع شده باشد، این امر به معنای قطع ارتباط خداوند با پیامبر یا غضب الهی نسبت به ایشان نیست.
استاد حوزه علمیه با اشاره به آیه «وَلَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَی» خاطرنشان کرد: خداوند به پیامبر اکرم(ص) وعده داده است که آخرت برای ایشان از دنیا بهتر خواهد بود و در ادامه نیز از مقام شفاعت آن حضرت در روز قیامت سخن گفته شده است؛ جایگاهی که به واسطه آن پیامبر اکرم(ص) آنقدر شفاعت میکنند تا خشنود شوند.
حیدریفر با اشاره به آیات «أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآوَی، وَوَجَدَکَ ضَالّاً فَهَدَی، وَوَجَدَکَ عَائِلاً فَأَغْنَی» بیان کرد: خداوند در این آیات به برخی از عنایات خود نسبت به پیامبر اکرم(ص) اشاره میکند و در ادامه نیز از آن حضرت میخواهد این نعمتها را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرد.
وی با اشاره به برخی از روایات تفسیری درباره آیات سوره ضحی گفت: در روایتی از امام رضا(ع)، مفاهیم این آیات به گونهای دیگر نیز تفسیر شده است؛ از جمله اینکه پیامبر اکرم(ص) گوهری گرانبها بود که خداوند مردم را به سوی او هدایت کرد و آن حضرت را پناهگاه و مأمن مردم قرار داد.
حیدریفر در ادامه به سوره مبارکه «شرح» اشاره کرد و گفت: خداوند در این سوره از شرح صدر پیامبر اکرم(ص)، برداشته شدن بار سنگین از دوش ایشان و بلندآوازه شدن نام آن حضرت سخن میگوید و پس از بیان دشواریهای مسیر رسالت، وعده میدهد که «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»؛ یعنی همراه با سختی، آسانی نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: تکرار این وعده در سوره مبارکه «شرح» نشاندهنده قطعی بودن سنت الهی است که سختیها و دشواریها در مسیر حرکت انسان به سوی اهداف الهی با گشایش و آسانی همراه خواهد بود.
کارشناس تفسیر قرآن کریم در پایان با اشاره به آیه «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَیٰ رَبِّکَ فَارْغَبْ» خاطرنشان کرد: خداوند پیامبر اکرم(ص) را به استمرار تلاش و توجه به پروردگار فرا میخواند و این آیات گوشهای از جایگاه رفیع رسول گرامی اسلام(ص) و عنایات ویژه الهی به آن حضرت را برای مؤمنان تبیین میکند.
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