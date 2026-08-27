به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام صادق فلاح‌پور، رئیس کتابخانه حرم مطهر بانوی کرامت، در گفت‌وگویی خبری به تشریح ظرفیت‌ها و خدمات کتابخانه آستان مقدس پرداخت و اظهار داشت: کتابخانه واحد خواهران با برخورداری از بیش از ۲۵۰ صندلی فعال، یکی از مراکز علمی و مطالعاتی پویای آستان مقدس به شمار می‌رود.

فلاح‌پور با اشاره به تفکیک سالن‌های مطالعاتی این کتابخانه افزود: تالار حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و تالار حضرت نرجس سلام‌الله‌علیها ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و تالار حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها و تالار شهید مطهری رحمةالله‌علیه ویژه پژوهشگران، محققان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

او ادامه داد: دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر امکان استفاده از منابع قفسه باز را دارند و می‌توانند برای امور پژوهشی و تحقیقاتی از خدمات اینترنت کتابخانه نیز بهره‌مند شوند.

رئیس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به میزان مراجعه روزانه به این مجموعه اظهار کرد: به‌طور میانگین روزانه حدود ۳۰۰ نفر از خدمات کتابخانه واحد خواهران استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده استقبال جامعه علمی و دانشجویی از این ظرفیت است.

فلاح‌پور درباره نحوه استفاده از منابع کتابخانه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع کتابخانه از طریق کتب وقفی و اهدایی تأمین شده است، استفاده از منابع به صورت امانتی و مطالعه در محل انجام می‌شود و امکان خروج کتاب‌ها از کتابخانه وجود ندارد.

وی همچنین به ظرفیت کتابخانه ویژه خواهران در شبستان نجمه خاتون اشاره کرد و گفت: این کتابخانه با ۱۵ قفسه موضوعی، مجموعه‌ای متنوع از منابع دینی، فرهنگی و ادبی را در اختیار زائران قرار داده است.

رئیس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها افزود: رساله، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، ادعیه و احادیث، منابع مرتبط با معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و زندگی‌نامه علما، کتاب‌های حوزه حجاب، عفاف و خانواده، آثار روان‌شناسی و ادبیات و همچنین بخش ویژه کودک و نوجوان از جمله منابع این کتابخانه است.

وی با اشاره به مشارکت زائران در غنی‌سازی منابع کتابخانه اظهار داشت: به‌طور میانگین ماهانه حدود ۴۰۰ نسخه کتاب از سوی زائران و علاقه‌مندان به این کتابخانه اهدا می‌شود که این مشارکت نقش مؤثری در توسعه منابع کتابخانه دارد.

رئیس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در پایان گفت: کتابخانه ویژه خواهران همه‌روزه از ساعت ۷ صبح تا ۲۲:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران است.

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