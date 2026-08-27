به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در آیین افتتاحیه چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت: امت اسلامی امروز با چالش‌های تمدنی زیادی روبه‌رو شده است که این چالش‌ها باعث نابودی بسیاری از امکانات امت شده است.

وی با بیان این که در پشت پرده این توطئه‌ها، جنایتکارانی قرار دارند که هیچ حقی برای انسان‌ها قائل نیستند و حامیان این جنایتکاران در این توطئه‌ها شریک هستند، تصریح کرد: توطئه‌های دشمن ما را بر این می‌دارد که به رسالت پیامبر (ص) که خلاصه اخلاق و خوبی‌هاست، پایبند بمانیم.

شیخ علی الخطیب ادامه داد: امروز شاهدیم ایران اسلامی توانسته است با ایده‌های والای معاصری که ناشی از تفکر رهبر شهید است و با پیاده کردن قوانین اسلام توانسته در برابر دشمن بایستد و با اقتصاد مقاومتی، نقشه جدید راه در خاورمیانه ترسیم کند.

وی با بیان این که در هفته وحدت این شرایط رو به فال نیک می گیریم، تاکید کرد که ایستادگی ایران در برابر دشمنان خود ناشی از وحدتی است که قرآن بر آن تاکید دارد.

نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود: شرایط امروز جهان اسلام می‌طلبد که بیش از پیش وحدت میان خود را تقویت کنیم و در کنارهم بایستیم تا بتوانیم بر دشمنان فائق آییم و چالش‌ها و مشکلات را از میان برداریم و با گفت‌وگوهای سازنده در سطح جهان اسلام راهکارهای عملی وحدت و مقابله با هرگونه تجاوز دشمنان را پیگیری کنیم.



وی سخنان خود را با اشاره به یکی از سخنان رهبر شهید انقلاب به پایان برد که فرمودند: چگونه با وجود دومیلیارد مسلمان نمی‌توانیم یک امت باشیم در حالی که اگر در یک مسیر حرکت کنیم، قادر خواهیم بود، امت واحده باشیم.

الخطیب افزود: رهبر شهید پیوسته تاکید می‌کردند که باید با بسیج امکانات کشورهای اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان اقدام کنیم، چرا که این تفرقه است که باعث اقدام دشمنان علی کشورهای اسلامی شده است.



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