به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تحت حاکمیت طالبان، صبح امروز (پنجشنبه ۵ شهریور) در خبرنامه‌ای اعلام کرد که صدها تن از مهاجرین افغان زندانی در پاکستان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.

این وزارت تعداد این زندانیان که شامل زنان و کودکان نیز می‌شدند را ۶۴۰ تن اعلام کرد. این افراد به دلیل نداشتن مدراک قانونی اقامت توسط پلیس پاکستان دستگیر و زندانی می‌شوند.

بر اساس این خبرنامه، ۵۸۵ نفر از این زندانیان از طریق گذرگاه تورخم در استان ننگرهار و ۵۵ نفر دیگر از مسیر اسپین بولدک در استان قندهار وارد افغانستان شده‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تصریح کرد این افراد پس از سپری کردن دوره‌های مختلف بازداشت، با ورود به کشور در ادارات انتقالات ثبت‌نام شدند و با کمک نهادهای همکار به محل‌های اصلی سکونت خود منتقل گردیدند.

این وزارت با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق و آزادی‌های مهاجران افغان در خارج از کشور، اعلام کرده است که متعهد به فراهم‌آوردن شرایط امن و مناسب برای همه مهاجران در داخل کشور است.

گفتنی است پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰ موج جدیدی از مهاجرت شهروندان افغان به کشورهای همسایه آغاز شد که در پی آن برخورد و اخراج کشورهای میزبان را در پی داشت.

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