به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بینالمللی رسانهای با عنوان «تمدن اسلامی: نگاهی نو، کشفیات تازه» با حضور نمایندگان رسانههای جهان، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان فرهنگی از دهها کشور، در ازبکستان آغاز به کار کرد.
این رویداد که با هدف بازشناسی میراث غنی تمدن اسلامی برگزار میشود، در «مرکز تمدن اسلامی» در تاشکند در جریان است؛ مرکزی که در مارس سال جاری به ابتکار ریاست جمهوری ازبکستان افتتاح گردید.
در این نشست، دهها مقاله و ارائه تخصصی با موضوع نقش کلیدی تمدن اسلامی در پیشرفت علم و فرهنگ جهان ارائه خواهد شد. علاوه بر بخشهای علمی، جنبههای عملی نیز در این مجمع در نظر گرفته شده است؛ از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی (Masterclass) برای خبرنگاران و فیلمسازان در ۱۵ دانشگاه پایتخت ازبکستان. یکی از بخشهای برجسته این رویداد نیز آغاز مسابقه جهانی خطاطان برای خلق نسخهای بینظیر از قرآن کریم است.
این مجمع که روز سهشنبه آغاز شد تا فردا ادامه خواهد داشت، حدود ۳۰۰ نماینده از نزدیک به ۵۰ کشور جهان را در شهرهای تاشکند و سمرقند گرد هم آورده است.
فردوس عبدالحالیقوف، مدیر مرکز تمدن اسلامی، در این باره اظهار داشت: «هدف اصلی ما از برگزاری این مجمع، معرفی میراث علمی و فرهنگی عظیم تمدن اسلامی به مخاطبان جهانی با بهرهگیری از ابزارهای مدرن رسانهای و ایجاد بستری برای همکاری مستمر با جامعه رسانهای بینالمللی است.»
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