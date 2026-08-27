به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه‌برنامه‌های هفته وحدت با حضور جمعی از سخنرانان، مداحان و شاعران در تجمعات مردمی میدان ولیعصر(عج) برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت ایام هفته وحدت و تقویت همدلی و انسجام میان مسلمانان، از شب‌های هفته وحدت در میدان ولیعصر(عج) برگزار شده و تا شنبه‌شب، هفتم شهریورماه، ادامه خواهد داشت.

در بخش سخنرانی این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام دکتر ناصر رفیعی، دکتر محمدهادی همایون، دکتر حشمت‌الله قنبری و حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری حضور خواهند داشت.

همچنین در بخش مداحی، محسن محمدی‌پناه، حاج صادق آهنگران، محمدحسین پویانفر، حامد خمسه، سجاد محمدی، شهروز حبیبی، روح‌الله بهمنی و مرتضی بهاری به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

شعرخوانی نیز با حضور محمد رسولی، هادی جان‌فدا، ولی‌الله کلامی، احمد بابایی و آرش براری از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه‌هاست.

تجمعات شبانه میدان ولیعصر(عج) در طول هفته وحدت، میزبان عموم مردم خواهد بود و این ویژه‌برنامه‌ها تا شنبه‌شب، هفتم شهریورماه، ادامه دارد.

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