به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی بخشی، در گفتوگویی، از طراحی و اجرای ۱۸۱ برنامه در قالب ۲۳ عنوان برنامه به مناسبت هفته وحدت در استان خبرداد و اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای این ایام، برگزاری آیین اختتامیه کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در سالن قدس حرم مطهر رضوی است.
وی با اشاره به برگزاری مردمی جشنهای میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود:مساجد و هیئتهای مذهبی در سراسر استان برنامههای متنوعی را برای این ایام تدارک دیدهاند و مرکز بزرگ اسلامی خراسان رضوی و سایر مجموعههای مرتبط نیز برنامهریزی گستردهای در این زمینه انجام دادهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: برگزاری جشن، شعرخوانی، مولودیخوانی، بیان مناقب اهلبیت(ع) و پذیرایی از مردم در مساجد و هیئتها از جمله برنامههایی است که در ایام هفته وحدت اجرا میشود و گستردگی این برنامهها به اندازهای است که نمیتوان همه آنها را در قالب آمار و ارقام بیان کرد.
بخشی عنوان کرد: برنامههای حرم مطهر رضوی برای هفته وحدت در دو بخش عمومی و ویژهبرنامههای تخصصی طراحی شده است که از مهمترین آنها دعوت از برادران اهل سنت برای حضور فعال در برنامههای داخل بارگاه منور رضوی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت حضور اهل سنت در برنامههای حرم مطهر رضوی تصریح کرد: ارادت برادران اهل سنت به امام رضا(ع) ریشهای تاریخی و عمیق دارد و این موضوع در آثار و نوشتههای علمای اهل سنت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله این آثار میتوان به کتاب «امام رضا(ع) در نظر اهل سنت» اشاره کرد که از سوی علمای اهل سنت نگاشته شده است.
حجتالاسلام یوسف مهربان، معاون فرهنگی مرکز اسلامی خراسان رضوی نیز به تشریح برنامههای این مرکز در سطح مساجد پرداخت و اظهارکرد: در ۶ شهرستان تلفیقی استان از جمله خواف و تایباد که شیعیان و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی میکنند، با هماهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، زمینه حضور و سخنرانی علمای شیعه در نمازهای جمعه اهل سنت و همچنین علمای اهل سنت در نمازهای جمعه شیعه فراهم شده است.
معاون فرهنگی مرکز اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع وحدت تنها به مناطق تلفیقی اختصاص ندارد، گفت: تقویت وحدت باید در همه مناطق مورد توجه قرار گیرد و وحدت امت اسلامی یک ضرورت فراگیر است.
مهربان با اشاره به سابقه تأکید بر وحدت اسلامی در سیره بنیانگذاران انقلاب اسلامی بیان کرد: توجه به وحدت امت اسلامی ریشه در سیره بنیانگذاران انقلاب دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در دوران تبعید خود به ایرانشهر با علمای اهل سنت دیدار داشتند و پیشنهاد نامگذاری فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان هفته وحدت را مطرح کردند.
برگزاری جشنهای «امت احمد» در ۳۴ شهرستان خراسان رضوی
همچنین حجتالاسلام غلامی، معاون فرهنگی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در مناطق مرزی استان گفت: در روستاهای مرزی، مراسم مشترک در مساجد با حضور متقابل علمای شیعه و اهل سنت برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای پاسخگویی به نیازهای محتوایی برنامههای هفته وحدت، امسال کانالی در پیامرسانها با عنوان «محتوای جامع فرهنگی وحدت اسلامی» راهاندازی شده است که مجموعهای از مقالات، کتابها، تولیدات چندرسانهای و فیلمهای مرتبط با موضوع تقریب مذاهب را به زبانهای مختلف در اختیار فعالان فرهنگی قرار میدهد.
غلامی شعار محوری برنامههای امسال را «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» اعلام کرد و گفت: جشنهای حماسی «امت احمد» در ۳۴ شهرستان خراسان رضوی برگزار میشود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: رویکرد اصلی در برگزاری این برنامهها، اجرای کاملاً مردمی مراسم است و دستگاههای اجرایی قرار است بیشتر نقش تسهیلگر را ایفا کنند تا برنامهها با مشارکت مستقیم مردم برگزار شود.
وی برگزاری نشستهای تخصصی بانوان اثرگذار، برپایی اردوهای «یاران وحدت» با حضور دانشآموزان نخبه اهل سنت در مشهد و برگزاری نشستهای مشترک روحانیون شیعه و اهل سنت با محوریت بررسی سیره پیامبر اکرم(ص) را از دیگر برنامههای شاخص هفته وحدت در خراسان رضوی عنوان کرد.
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