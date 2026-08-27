به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، همزمان با هفته وحدت اسلامی و سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با صدور موضعی سیاسی، بر پایبندی مردم بحرین به اصول دینی و ملی از جمله وحدت ملی، حفظ هویت دینی و پرهیز از نفرت و فتنه‌های مذهبی تأکید کرد.

این شورا در بیانیه ای تاکید کرد: سیاست‌های حکومت بحرین در سال‌های اخیر در جهت تضعیف این اصول و افزایش فشار بر باورها و شعائر مذهبی مردم این کشور بوده است.

ائتلاف ۱۴ فوریه افزود: بازداشت‌ها و محاکمه‌های گسترده علمای شیعه بحرین و فشار بر جامعه شیعی، بخشی از سیاست‌های مرتبط با نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه است و آن را اقدامی علیه هویت و جامعه بومی بحرین توصیف کرد.

در این بیانیه، تحولات بحرین در کنار فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا علیه ایران، فشار برای خلع سلاح مقاومت در عراق، تحولات لبنان و جنگ یمن قرار گرفته و تاکید شده که هدف مشترک این اقدامات، تضعیف جریان‌های مقاومت در منطقه است.

شورای سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه در ادامه نسبت به درگیر کردن بحرین در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و جبهه مقاومت هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند به عاملی برای تغییر معادلات منطقه‌ای تبدیل شود.

این شورا در پایان از نخبگان و جریان‌های ملی بحرین خواست از درگیر کردن کشور و مردم در مناقشات و جنگ‌های کشورهای منطقه اعلام برائت کنند و هشدار داد که ادامه این رویکرد، پیامدهای سنگینی برای حکومت بحرین به همراه خواهد داشت.

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