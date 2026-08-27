با مشارکت خبرگزاری ابنا؛ فراخوان نویسندگی «جمع ما» با محوریت جمعیت و خانواده/ جزئیات و جوایز + پوستر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام به بهانه برگزاری این همایش، با همکاری خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری حوزه، خبرگزاری رسا و خبرگزاری ابنا، فراخوان ادبی ـ رسانه‌ای «جمع ما» را اعلام کرد.

این فراخوان در دو قالب یادداشت و روایت و در محورهای اعلام شده (جزئیات در پوستر) اعلام شده است.

طبق اعلام دبیرخانه به نفرات برگزیده جوایزی تعلق خواهد گرفت و آثار برگزیده از مزایایی همچون نشر، دریافت گواهی و آموزش برخوردار خواهد بود.

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است که علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام و ارسال آثار از طریق درگاه زیر اقدام نمایند:

https://survey.porsline.ir/s/lbgdRR۷۴

آیدی پشتیبانی:

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