خروج نیروهای خارجی از عراق، نقطه عطفی در تاریخ حاکمیت ملی کشور است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهند العقابی، مدیر اداره اطلاع‌رسانی حشد الشعبی عراق، تأکید کرد: خروج نیروهای خارجی از عراق، نقطه‌ای مهم در تاریخ حاکمیت ملی این کشور به شمار می‌رود.

العقابی در سخنرانی خود در نشست هفتگی ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق گفت: روند قطع ارتباط سازمان حشد الشعبی با برخی گروه‌ها همچنان ادامه دارد، به‌ویژه درباره سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی(ع)، و این اقدامات به بهترین شکل در حال انجام است.

وی افزود: حشد الشعبی نخستین نهادی بود که آمادگی‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را برای گرامیداشت «روز حاکمیت عراق» تکمیل کرد؛ روزی که به مناسبت خروج نیروهای خارجی از کشور، از اهمیت ویژه‌ای در تاریخ عراق برخوردار است.

العقابی توضیح داد: طرح رسانه‌ای حشد الشعبی حدود یک هفته پیش از این مناسبت آغاز خواهد شد و تمامی استان‌های عراق را دربرمی‌گیرد.

وی بر اهمیت گرامیداشت این روز تاریخی تأکید کرد و از رسانه‌ها خواست اهمیت آن را برای مردم تبیین کنند، چرا که این مناسبت در آینده نیز در حافظه نسل‌های بعدی عراق باقی خواهد ماند.

مدیر اداره اطلاع‌رسانی حشد الشعبی همچنین اظهار داشت: دولت عراق دستاورد بزرگی برای رسیدن به روز حاکمیت عراق در ۳۰ سپتامبر آینده به دست آورده است و گروه‌های مقاومت نیز نقش مهمی در تحقق این امر داشته‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: حشد الشعبی همچنان وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهد و به استقرار نیروهای خود در مناطق نزدیک به مرزها و مناطق آزادشده ادامه می‌دهد و مأموریت‌های امنیتی و میدانی خود را نیز همچنان انجام خواهد داد.

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