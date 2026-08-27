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حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی:

در برابر اشغالگری و استعمار، تسلیم شدن راه حل نیست

۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹
کد مطلب: 1857858
در برابر اشغالگری و استعمار، تسلیم شدن راه حل نیست

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه قرآن به ما می‌آموزد اگر حقی از انسان یا ملتی گرفته شود، نباید انتظار داشت ظالم به‌صورت خودکار آن حق را بازگرداند، گفت: اگر در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی ایستادگی نشود، دشمن به دنبال گسترش نفوذ و سلطه خود خواهد بود؛ بنابراین مقاومت در برابر ظلم یک ضرورت است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک این ایام و هفته وحدت، به تفسیر آیه ۷۵ سوره مبارکه آل‌عمران پرداخت و با بیان اینکه این آیه درس‌هایی همچون انصاف، امانت‌داری و مقاومت در برابر ظلم دارد، بر ضرورت رعایت این اصول در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی اظهار داشت: آیه ۷۵ سوره آل عمران حقیقتی مهم را مطرح می‌کند که می‌توان نکات متعددی از آن استخراج کرد و یکی از مهم‌ترین آنها ضرورت انصاف در قضاوت درباره انسان‌ها و جوامع است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه همه یهودیان یکسان نیستند، تصریح کرد: مخالفت با صهیونیسم به معنای توهین یا دشمنی با پیروان دین یهود نیست؛ مسئله اسلام با ظلم، ستم، اشغالگری و استعمار است، خواه فرد ظالم مسلمان باشد، خواه یهودی یا مسیحی.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی به ماجرای فرد یهودی در زمان پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در ماجرایی که در سوره نساء نیز به آن اشاره شده، مشخص شد فرد یهودی متهم به سرقت بی‌گناه بوده و یک مسلمان مرتکب خیانت شده است. با این حال، برخی تلاش کردند پیامبر(ص) را به حمایت از فرد مسلمان وادار کنند، اما خداوند فرمود: «لَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیماً»؛ بنابراین پیامبر(ص) نیز بر اساس عدالت و حقیقت قضاوت کرد.

او نخستین نکته آیه را ضرورت انصاف دانست و خاطرنشان کرد: نباید همه افراد یک قوم، دین یا جریان را با یک حکم ارزیابی کرد؛ همان‌گونه که در میان یهودیان افرادی مخالف صهیونیسم و مدافع حقوق مظلومان وجود دارند، در میان مسلمانان نیز ممکن است افرادی برخلاف ارزش‌های اسلامی رفتار کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی بیان کرد: خداوند حتی درباره برخی از اهل کتاب می‌فرماید اگر مال فراوانی را به آنان امانت بسپارید، آن را به شما بازمی‌گردانند؛ بنابراین امانت‌داری یک ارزش انسانی و دینی است و نباید آن را به یک قوم یا گروه خاص محدود کرد.

وی امانت‌داری را یکی از پایه‌های مهم دینداری دانست و گفت: امانت تنها مال مردم نیست؛ نماز و عبادت، اسرار مردم، ارزش‌های دینی، قرآن کریم، ولایت اهل‌بیت(ع) و مسئولیت‌هایی که به انسان سپرده می‌شود نیز امانت هستند.

این سخنران با اشاره به روایات اسلامی درباره معیار شناخت افراد افزود: در ارزیابی انسان‌ها نباید تنها به ظاهر عبادت آنان توجه کرد، بلکه صداقت و امانت‌داری از مهم‌ترین معیارهای شناخت شخصیت افراد است و در روایات نیز بر «صدق الحدیث» و «اداء الامانة» تأکید شده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه دروغ و خیانت از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی هستند، اظهار کرد: اگر مسئولان با مردم صادق و امانت‌دار باشند و مردم نیز در روابط خانوادگی و اجتماعی این دو اصل را رعایت کنند، اعتماد و سلامت جامعه افزایش پیدا می‌کند.

وی همچنین امانت‌داری را یکی از اصول روابط بین‌الملل عنوان کرد و گفت: قراردادها، تعهدات و حقوق ملت‌ها نیز باید بر پایه وفای به عهد و امانت‌داری باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند با توجیه‌های قومی و نژادی، حقوق دیگران را نادیده بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در ادامه به بخش دیگری از آیه ۷۵ سوره آل‌عمران اشاره کرد و گفت: گروهی از اهل کتاب به دلیل نگاه برتری‌طلبانه، خیانت خود را توجیه می‌کردند و معتقد بودند در برابر دیگران مسئولیتی ندارند؛ قرآن کریم این تفکر را رد می‌کند.

وی با اشاره به ادعاهای نژادپرستانه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: یکی از پیام‌های این آیه آن است که انسان نباید ظلم و خیانت خود را با ادعای برتری نژادی یا قومی توجیه کند؛ هیچ نژاد و قومی به صرف انتساب قومی، مالک حقوق دیگران نیست.

استاد حوزه و دانشگاه، مقاومت در برابر ظلم را از دیگر نکات قابل استفاده از آیه دانست و افزود: اگر حقی از انسان یا ملتی گرفته شود، نباید انتظار داشت ظالم به‌صورت خودکار آن حق را بازگرداند؛ برای احقاق حق باید ایستادگی و مقاومت کرد.

رفیعی با اشاره به مسئله فلسطین و تحولات منطقه بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر اشغالگری و استعمار، تسلیم شدن راه حل نیست و ملت‌ها برای دفاع از حقوق خود نیازمند ایستادگی هستند.

وی با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است، گفت: اگر در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی ایستادگی نشود، دشمن به دنبال گسترش نفوذ و سلطه خود خواهد بود؛ بنابراین مقاومت در برابر ظلم یک ضرورت است.

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