در برابر اشغالگری و استعمار، تسلیم شدن راه حل نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با تبریک این ایام و هفته وحدت، به تفسیر آیه ۷۵ سوره مبارکه آل‌عمران پرداخت و با بیان اینکه این آیه درس‌هایی همچون انصاف، امانت‌داری و مقاومت در برابر ظلم دارد، بر ضرورت رعایت این اصول در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی اظهار داشت: آیه ۷۵ سوره آل عمران حقیقتی مهم را مطرح می‌کند که می‌توان نکات متعددی از آن استخراج کرد و یکی از مهم‌ترین آنها ضرورت انصاف در قضاوت درباره انسان‌ها و جوامع است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه همه یهودیان یکسان نیستند، تصریح کرد: مخالفت با صهیونیسم به معنای توهین یا دشمنی با پیروان دین یهود نیست؛ مسئله اسلام با ظلم، ستم، اشغالگری و استعمار است، خواه فرد ظالم مسلمان باشد، خواه یهودی یا مسیحی.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی به ماجرای فرد یهودی در زمان پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در ماجرایی که در سوره نساء نیز به آن اشاره شده، مشخص شد فرد یهودی متهم به سرقت بی‌گناه بوده و یک مسلمان مرتکب خیانت شده است. با این حال، برخی تلاش کردند پیامبر(ص) را به حمایت از فرد مسلمان وادار کنند، اما خداوند فرمود: «لَا تَکُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصِیماً»؛ بنابراین پیامبر(ص) نیز بر اساس عدالت و حقیقت قضاوت کرد.

او نخستین نکته آیه را ضرورت انصاف دانست و خاطرنشان کرد: نباید همه افراد یک قوم، دین یا جریان را با یک حکم ارزیابی کرد؛ همان‌گونه که در میان یهودیان افرادی مخالف صهیونیسم و مدافع حقوق مظلومان وجود دارند، در میان مسلمانان نیز ممکن است افرادی برخلاف ارزش‌های اسلامی رفتار کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی بیان کرد: خداوند حتی درباره برخی از اهل کتاب می‌فرماید اگر مال فراوانی را به آنان امانت بسپارید، آن را به شما بازمی‌گردانند؛ بنابراین امانت‌داری یک ارزش انسانی و دینی است و نباید آن را به یک قوم یا گروه خاص محدود کرد.

وی امانت‌داری را یکی از پایه‌های مهم دینداری دانست و گفت: امانت تنها مال مردم نیست؛ نماز و عبادت، اسرار مردم، ارزش‌های دینی، قرآن کریم، ولایت اهل‌بیت(ع) و مسئولیت‌هایی که به انسان سپرده می‌شود نیز امانت هستند.

این سخنران با اشاره به روایات اسلامی درباره معیار شناخت افراد افزود: در ارزیابی انسان‌ها نباید تنها به ظاهر عبادت آنان توجه کرد، بلکه صداقت و امانت‌داری از مهم‌ترین معیارهای شناخت شخصیت افراد است و در روایات نیز بر «صدق الحدیث» و «اداء الامانة» تأکید شده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه دروغ و خیانت از عوامل مهم آسیب‌های اجتماعی هستند، اظهار کرد: اگر مسئولان با مردم صادق و امانت‌دار باشند و مردم نیز در روابط خانوادگی و اجتماعی این دو اصل را رعایت کنند، اعتماد و سلامت جامعه افزایش پیدا می‌کند.

وی همچنین امانت‌داری را یکی از اصول روابط بین‌الملل عنوان کرد و گفت: قراردادها، تعهدات و حقوق ملت‌ها نیز باید بر پایه وفای به عهد و امانت‌داری باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند با توجیه‌های قومی و نژادی، حقوق دیگران را نادیده بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی در ادامه به بخش دیگری از آیه ۷۵ سوره آل‌عمران اشاره کرد و گفت: گروهی از اهل کتاب به دلیل نگاه برتری‌طلبانه، خیانت خود را توجیه می‌کردند و معتقد بودند در برابر دیگران مسئولیتی ندارند؛ قرآن کریم این تفکر را رد می‌کند.

وی با اشاره به ادعاهای نژادپرستانه رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: یکی از پیام‌های این آیه آن است که انسان نباید ظلم و خیانت خود را با ادعای برتری نژادی یا قومی توجیه کند؛ هیچ نژاد و قومی به صرف انتساب قومی، مالک حقوق دیگران نیست.

استاد حوزه و دانشگاه، مقاومت در برابر ظلم را از دیگر نکات قابل استفاده از آیه دانست و افزود: اگر حقی از انسان یا ملتی گرفته شود، نباید انتظار داشت ظالم به‌صورت خودکار آن حق را بازگرداند؛ برای احقاق حق باید ایستادگی و مقاومت کرد.

رفیعی با اشاره به مسئله فلسطین و تحولات منطقه بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر اشغالگری و استعمار، تسلیم شدن راه حل نیست و ملت‌ها برای دفاع از حقوق خود نیازمند ایستادگی هستند.

وی با تأکید بر اینکه هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است، گفت: اگر در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی ایستادگی نشود، دشمن به دنبال گسترش نفوذ و سلطه خود خواهد بود؛ بنابراین مقاومت در برابر ظلم یک ضرورت است.

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