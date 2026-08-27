سه هزار نظامی مسلمان در ارتش آلمان مربی عقیدتی مسلمان خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان شاغل در نیروهای مسلح آلمان پس از سال‌ها انتظار، تا پایان سال ۲۰۲۶ برای نخستین‌بار به روحانیان نظامی مسلمان دسترسی خواهند داشت؛ اقدامی که وزارت دفاع آلمان آن را گامی برای پاسخ به نیازهای دینی حدود سه هزار نظامی مسلمان و سازگار کردن ساختار ارتش با جامعه‌ای متنوع‌تر از نظر مذهبی می‌داند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که نظامیان پروتستان، کاتولیک و یهودی سال‌ها از خدمات روحانیان نظامی برخوردار بوده‌اند.

کاپیتان «حلیل» که ۳۶ سال دارد و پس از یک دهه خدمت در ارتش آلمان به درجه سروانی رسیده است، از جمله نظامیان مسلمانی است که نبود روحانی هم دین را در دوران خدمت خود تجربه کرده است. او که در حوزه علوم سیاسی تحصیل کرده و اکنون به عنوان افسر عملیات در «خدمات حوزه سایبری و اطلاعاتی» ارتش فعالیت می‌کند، می‌گوید ایمان و خدمت به جامعه را نوعی عبادت می‌داند. با این حال، به گفته او، از نخستین روزهای ورودش به ارتش این پرسش مطرح بوده که چرا نظامیان مسلمان از خدمات دینی مشابه همکاران مسیحی و یهودی خود برخوردار نیستند.

وزارت دفاع آلمان اکنون قصد دارد با قراردادن روحانیان مسلمان، این خلأ را برطرف کند. بر اساس طرح جدید، به جای انعقاد توافق رسمی میان دولت و یک نهاد اسلامی مشخص، روحانیان مسلمان مستقیماً از سوی وزارت دفاع طرف قرارداد قرار خواهند گرفت. این راهکار در شرایطی انتخاب شده که مسلمانان آلمان تحت پوشش ده‌ها سازمان، انجمن و جامعه مختلف قرار دارند و برخلاف کلیساهای کاتولیک و پروتستان یا شورای مرکزی یهودیان آلمان، یک نهاد ملی واحد برای نمایندگی همه مسلمانان وجود ندارد.

اهمیت این خدمات تنها به برگزاری مراسم مذهبی محدود نمی‌شود و روحانیان نظامی در شرایطی مانند بحران‌های شخصی، سوگ، پیش از اعزام به مأموریت و هنگام مواجهه با پرسش‌های اخلاقی و الهیاتی در کنار نظامیان قرار می‌گیرند. سرهنگ «تورستن وبر»، مسئول امور روحانیان نظامی در وزارت دفاع آلمان، می‌گوید اکثریت نظامیان مسلمان مورد بررسی، خواهان دریافت خدمات دینی متناسب با باورهای خود بوده‌اند. حلیل نیز ضمن تأکید بر اینکه پیش‌تر مشکلی در گفت‌وگو با روحانیان پروتستان، کاتولیک یا یهودی نداشته، معتقد است در موضوعات مرتبط با الهیات و عمل اسلامی، روحانی مسلمان می‌تواند ارتباط و اعتماد متفاوتی ایجاد کند.

با این حال، تصمیم جدید با انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است. «جمیل شاهین‌اُز»، پژوهشگر و اسلام‌شناس آلمانی ـ ترک، هشدار داده است که استخدام قراردادی روحانیان مسلمان ممکن است آنان را به «روحانیان درجه دوم» تبدیل کند؛ زیرا برخلاف همتایان مسیحی و یهودی خود از جایگاه نهادی و امنیت شغلی مشابه برخوردار نخواهند بود. او معتقد است برابری واقعی زمانی محقق می‌شود که روحانیان مسلمان به صورت نهادی در ساختار ارتش آلمان ادغام شوند، نه اینکه صرفاً به عنوان یک خدمت قراردادی فعالیت کنند.

وزارت دفاع آلمان نیز اذعان دارد که مدل جدید یک تجربه است و باید در عمل میزان موفقیت و کاستی‌های آن مشخص شود. این وزارتخانه امیدوار است دست‌کم یک روحانی مسلمان را تا پایان سال جاری میلادی به قرارداد بگیرد و پس از آن آموزش‌های لازم را آغاز کند. به گفته وبر، در صورت موفقیت این الگو، امکان گسترش آن به دیگر جوامع دینی، از جمله هندوها و بودایی‌ها، نیز وجود خواهد داشت.

اقدام جدید در شرایطی صورت می‌گیرد که ارتش آلمان درصدد گسترش قابل توجه نیروهای مسلح خود طی دهه آینده است و مقام‌های دفاعی این کشور معتقدند نماینده‌تر شدن ارتش از نظر ترکیب اجتماعی می‌تواند به جذب نیروهای جدید کمک کند. در همین چارچوب، جمعیت مسلمانان که حدود ۶.۶ درصد جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهند، به یکی از گروه‌های مورد توجه برای جذب نیرو تبدیل شده‌اند.

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