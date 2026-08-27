انتشار مجموعه «بشارات کتاب مقدس به ظهور پیامبر اکرم و ائمه اطهار» + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن هزار و پانصدمین و یکمین سال میلاد باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص)، مجموعه پژوهشی «بشارات کتاب مقدس به ظهور پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع)» با اهتمام مؤسسه عصر ظهور آفتاب و توسط انتشارات دلیل ما منتشر شد؛ اثری که با تمرکز بر موضوع بشارات و نشانه‌های ظهور پیامبر اسلام(ص) در متون مقدس پیشین، به تبیین اهمیت گفت‌وگوهای میان‌ادیانی و بررسی جایگاه پیامبر رحمت در سنت‌های الهی می‌پردازد.

این مجموعه که در سه جلد سامان یافته است، پژوهشی درباره بررسی متون کتاب مقدس و تحلیل دیدگاه‌های مرتبط با بشارت به پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است. جلد نخست کتاب به بررسی موضوعاتی همچون ظهور پیامبر اسلام(ص) در عهد عتیق و عهد جدید، واژه‌شناسی برخی مفاهیم عبری و یونانی و تحلیل متون مرتبط می‌پردازد.

در جلد دوم، مباحثی همچون بشارات مربوط به حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسین(ع) و قرآن کریم در کتاب مقدس مورد توجه قرار گرفته است. جلد سوم نیز به موضوعاتی مانند منجی آخرالزمان، بررسی بشارت‌های مرتبط با آینده تاریخ بشر و مباحث مربوط به امام مهدی(ع) در کتاب مقدس می‌پردازد.

انتشار این اثر در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصتی برای بازخوانی اهمیت «بشارات» به عنوان یکی از محورهای مطالعات ادیان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر از پیوند میان پیامبران الهی، بررسی میراث مشترک ادیان ابراهیمی و تقویت گفت‌وگوی علمی میان پیروان ادیان باشد.

مؤلف این مجموعه، جناب استاد اسماعیل همتی از اساتید گرانقدر مقیم کانادا، پس از بیش از ۲۰ سال تلاش و پژوهش مستمر، این اثر را با رویکردی علمی و پژوهشی تدوین کرده است. وی در این مجموعه به سراغ متون مقدس یهودی و مسیحی رفته و تلاش کرده است مباحث مربوط به زبان، ترجمه، تفاوت نسخه‌ها و برداشت‌های تفسیری را در بررسی بشارت‌ها مورد توجه قرار دهد.

انتشار «بشارات کتاب مقدس به ظهور پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع)» در چنین مناسبت فرخنده‌ای، پیوندی میان بزرگداشت میلاد پیامبر رحمت(ص) و بازشناسی جایگاه بشارت‌های الهی برقرار می‌کند و گامی در مسیر معرفی پژوهش‌های مرتبط با پیامبر اسلام(ص)، اهل‌بیت(ع) و میراث مشترک ادیان آسمانی به شمار می‌آید.

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