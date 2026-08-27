حکم مرد یهودی که اعضای مساجد منچستر را تهدید به قتل کرده بود، صادر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مرد ۲۱ ساله یهودی بریتانیایی به دلیل تهدید به کشتن نمازگزاران و کارکنان دو مسجد در منچستر به ۲۸ ماه حبس محکوم شد. «گابریل لوی» اهل ویکفیلد در غرب یورکشایر، پس از اعتراف به دو فقره تهدید به قتل، روز گذشته در دادگاه سلطنتی لیدز به مجازات زندان محکوم شد.

گابریل لوی

بر اساس اعلام دادستانی سلطنتی انگلیس (CPS)، لوی بعدازظهر چهارم اکتبر ۲۰۲۵ با استفاده از یک شماره مخفی با مسجد «السنه» در منطقه چیتام هیل تماس گرفت و به فردی که تلفن را پاسخ داده بود، گفت: «من به مسجد شما می‌آیم و شما را می‌کشم.» پلیس چند ساعت بعد به منزل او در ویکفیلد مراجعه کرد و تلفن همراه وی را ضبط کرد.

لوی هنگام بازداشت اذعان کرد که این تماس را به دلیل خشم از مطالبی که اخیراً در اخبار دیده بود، برقرار کرده است. او مدعی شد اقدامش واکنشی به حمله به یک کنیسه در منچستر در دو روز پیش از آن بوده است؛ حادثه‌ای که در جریان آن یک مرد بریتانیایی ـ سوری با خودرو به سمت عابران رانده و سپس در محل عبادت یهودیان در جریان مراسم یوم کیپور به نمازگزاران حمله کرده بود و در نتیجه آن دو نفر کشته شدند.

با این حال، تحقیقات پلیس نشان داد که لوی در همان روز با مسجد دیگری در منچستر نیز تماس تهدیدآمیز برقرار کرده است. او با مسجد «اقرا» تماس گرفت و به یکی از کارکنان آن گفت: «من تو را، مسلمان، خواهم کشت.» مأموران همچنین در بررسی تلفن همراه او پیام‌هایی حاوی ادبیات اسلام‌ستیزانه و نژادپرستانه و همچنین مطالب نفرت‌پراکنانه پیدا کردند.

در نهایت، دادگاه لوی را به ۲۸ ماه حبس محکوم کرد که ۱۰ ماه از این مجازات در قالب تشدید مجازات مربوط به جرم ناشی از نفرت و با درخواست دادستان‌های CPS به حکم وی افزوده شد. «امیر سجاد»، دادستان ارشد دادستانی سلطنتی یورکشایر و هامبر، گفت هیچ‌کس حق ندارد صرفاً به دلیل انجام وظیفه، دیگران را با تهدیدهایی مواجه کند که احساس کنند جانشان در خطر است.

وی افزود که لوی هنگام برقراری تماس‌های تهدیدآمیز با دو مسجد، به تأثیر اقدام خود بر افرادی که در سوی دیگر تلفن قرار داشتند توجهی نکرده است. به گفته سجاد، حتی اگر فرد تهدیدکننده ادعا کند قصد واقعی برای آسیب‌رساندن نداشته، چنین موضوعی از آثار جدی تهدیدهای مرگ بر قربانیان نمی‌کاهد و تهدید به قتل و جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان از سوی دادستانی با جدیت پیگیری خواهد شد.

لوی پیش‌تر در ششم اکتبر ۲۰۲۵ در دادگاه بدوی لیدز به یک فقره ایراد تهدید به قتل اعتراف کرده بود و در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز در دادگاه سلطنتی لیدز به اتهام دوم اعتراف کرد. این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به تهدید علیه اماکن عبادی مسلمانان در دوره‌های افزایش تنش‌های اجتماعی جلب کرده است؛ دادستانی سلطنتی انگلیس نیز تأکید کرده است که تهدید به قتل و جرایم ناشی از نفرت اسلام‌ستیزانه را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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