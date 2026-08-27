به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شیعیان آمریکا از اقدام پلیس فدرال این کشور برای بازداشت زنی که به طراحی یک حمله بمب‌گذاری مرتبط با داعش علیه ساختمان کنگره ایالت نیویورک متهم شده است، استقبال کرد و بر تهدید مستقیم جریان تروریستی داعش علیه مسلمانان آمریکایی، به‌ویژه شیعیان، تأکید کرد.

این بنیاد اعلام کرد داعش نماینده اسلام یا مسلمانان آمریکا نیست و آموزه‌های این گروه با تعالیم اسلامی درباره حفظ جان انسان‌ها و حرمت اماکن عبادی در تضاد است.

بر اساس بیانیه این بنیاد، جوامع مسلمان آمریکا بارها ایدئولوژی داعش را رد کرده و در موارد مشکوک، فعالیت‌های افراط‌گرایانه را به نیروهای امنیتی گزارش داده‌اند.

این نهاد همچنین تأکید کرد که تهدید داعش علیه شیعیان صرفاً یک نگرانی نظری نیست؛ زیرا این گروه شیعیان را دشمن خود می‌داند و در کشورهای مختلف به کشتار نمازگزاران شیعه دست زده است. به گفته بنیاد مسلمانان شیعه، هواداران داعش در آمریکا نیز پیش‌تر طرح‌هایی را برای حمله به مساجد شیعیان دنبال کرده‌اند.

این بنیاد در همین زمینه به پرونده «خاویر پلکی» اشاره کرد که در نوامبر ۲۰۲۳ به اتهام توطئه برای حمله به یک مسجد شیعیان در منطقه شیکاگو به ۱۵ سال زندان فدرال محکوم شد. بر اساس سوابق دادگاه، پلکی و دو نوجوان دیگر که از هواداران داعش بودند، قصد داشتند وارد مسجد شوند، بزرگسالان را از کودکان جدا کنند و با استفاده از سلاح گرم، مهمات و مواد منفجره آنان را به قتل برسانند. مأموران فدرال در منزل پلکی مواد منفجره دست‌ساز حاوی اقلامی مانند منگنه، سوزن و پونز را که قرار بود به عنوان ترکش عمل کنند، کشف کردند.

بر اساس این بیانیه، متهمان در صورت مداخله پلیس قصد داشتند به مسجد شیعی دیگری یا حتی یک کنیسه بروند و تا زمانی که نیروهای امنیتی آنان را متوقف کنند، به کشتار ادامه دهند. پلکی در نهایت به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به تروریست‌ها اعتراف کرد.

بنیاد مسلمانان شیعه همچنین به پرونده دیگری در ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره کرد که در آن یک نوجوان ۱۶ ساله پس از ورود ادعایی به مرکز اسلامی «حسینی» در گلندیل هایتس ایالت ایلینوی در جریان برگزاری مراسم، از ساختمان و نمازگزاران تصویربرداری و اطلاعاتی برای یک حمله انفجاری احتمالی جمع‌آوری کرده بود؛ در جریان تحقیقات نیز یک سلاح گرم مخفی و شواهد دیگری کشف شد.

گفتنی است در تازه‌ترین پرونده، اف‌بی‌آی در یک شکایت کیفری ادعا کرد که این زن به نام «جسیکا بووی» در ارتباطات آنلاین با داعش اعلام وفاداری و برنامه‌ریزی فعال خود را از ماه ژوئیه آغاز کرده است.

گفته می‌شود که او هفته‌ها ساختمان کنگره در نیویورک را زیر نظر داشته و از نقاط مختلف، از جمله یک سالن رصد در نزدیکی آن عکس گرفته است.

بنیاد مسلمانان شیعه نیز از همکاری اف‌بی‌آی، دادستانی آمریکا، سرویس مخفی، پلیس ایالت نیویورک، پلیس آلبانی، کلانتری شهرستان آلبانی و اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا در این پرونده تقدیر کرد.

«راحت حسین»، مدیر اجرایی بنیاد شیعیان آمریکا، با تأکید بر اینکه مسلمانان آمریکا داعش و آموزه‌های آن را رد می‌کنند، گفت این گروه تروریستی در سراسر جهان مسلمانان را کشته و الهام‌بخش طرح‌هایی برای قتل نمازگزاران شیعه در آمریکا نیز بوده است.

این بنیاد از مقام‌های فدرال و محلی خواست ارتباط مستقیم با جوامع مسلمان را حفظ کنند، افراط‌گرایی ضدشیعه را در ارزیابی تهدیدها لحاظ کنند و آموزش و امکانات امنیتی بیشتری در اختیار مساجد قرار دهند. بنیاد همچنین خواستار واکنش فوری به گزارش‌هایی درباره تبلیغات داعش، شناسایی و مراقبت از مساجد، سلاح و تهدید علیه نمازگزاران شد.

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