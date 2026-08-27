رانندگان خطوط جنوب لبنان؛ هر سفر، یک مخاطره روزانه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در میان نگرانی از حملات شدید هوایی، افزایش هزینه سوخت و کاهش رفتوآمد مسافران، رانندگان حملونقل عمومی در لبنان هر روز برای تأمین خطوط رفتوآمد به مناطق جنوبی این کشور مبارزه میکنند. اما حاضر نیستند در برابر فلج اقتصادی و خطرات ناشی از جنگ جاری تسلیم شوند.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، رانندگان، فعالیت در خطوط جنوب لبنان بهویژه مسیرهای منتهی به شهرهای نبطیه و بنت جبیل و روستاهای واقع در خط مقدم درگیری را خطری روزانه و بدون هیچ تضمینی توصیف میکنند.
رفتوآمد در پایانه «سفارت کویت» که شریان اصلی حملونقل به سمت جنوب لبنان محسوب میشود، بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، تعداد ونهایی که روزانه از این پایانه حرکت میکنند، از حدود ۷۰ دستگاه به کمتر از ۱۲ دستگاه رسیده است. این ونها نیز با ظرفیت ناقص و حداکثر حدود ۸ مسافر حرکت میکنند تا فرصت کار و تأمین هزینه زندگی برای همه رانندگان فراهم شود.
خطرات میدانی
«ابوعلی شعیّتو» راننده خط بنت جبیل و نبطیه درباره ماهیت خطرات میدانی به پایگاه خبری الجزیره نت گفت که کار کردن به یک ریسک تبدیل شده است. زیرا هیچکس تضمین نمیکند که بتواند حتی ۱۰۰ متر بدون هدف قرار گرفتن پیش برود.
او افزود: ما با دشمنی میجنگیم که نمیدانیم کجا و چگونه حمله خواهد کرد و چیزی به نام منطقه امن وجود ندارد.
شماری از رانندگان نیز درباره هزینه سنگینی که این بخش پرداخته است، با پایگاه خبری الجزیره نت، صحبت کردند و از شهادت تعدادی از همکارانشان در جریان تلاش برای تخلیه ساکنان و آوارگان زیر بمباران یاد کردند.
از جمله، رانندهای در میان ۱۹ نفر از بستگانش در کشتاری که شهرک «نمیریه الغربیه» را هدف قرار داد به شهادت رسید. راننده دیگری نیز هنگام تلاش برای نجات غیرنظامیان گرفتار در جادهها، هدف یک پهپاد قرار گرفت و شهید شد.
با وجود این خطرات، رانندگان تأکید میکنند که میان آنها و این جادهها و مسافران، پیوندی عاطفی و انسانی وجود دارد.
«حسین عسیلی» یکی از رانندگان، تأکید کرد که آنها احساس میکنند هر جاده و هر روستا خانه خودشان است و مسافران نیز مانند اعضای خانوادهشان هستند.
او گفت: زندگی دور از سرزمینمان معنایی ندارد و این شرایط نمیتواند ما را وادار کند در خانه بنشینیم. چون افراد زیادی مجبور به رفتوآمد هستند و ما نیز به کار نیاز داریم.
از سوی دیگر، «بسام طلیس» رئیس اتحادیهها و سندیکاهای حملونقل زمینی لبنان، تأکید کرد که تأثیر حملات بر بخش حملونقل عمومی در دو مرحله صورت گرفته است.
مرحله نخست شامل آسیبهای عمومی در جریان تحولات نظامی در جنوب لبنان، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت بود. اما در مرحله دوم، وضعیت خطوط مختلف متفاوت شد. بهگونهای که خطوط لبؤه، ضاحیه و صیدا تقریباً به شکل عادی فعالیت خود را از سر گرفتند، در حالی که رفتوآمد در روستاها و مناطق مرزی خط مقدم مانند مرجعیون و بنت جبیل، کاملاً متوقف شد.
طلیس توضیح داد که این بخش در حال حاضر بین دو آتش قرار دارد. فعالان صنفی از یک سو راننده را بهعنوان چشم راست و از سوی دیگر شهروند مسافر را بهعنوان چشم چپ خود میبینند.
او افزود: کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کارمندان و نیروهای نظامی از جمله افرادی هستند که از حملونقل عمومی استفاده میکنند و وضعیت آنها تفاوت چندانی با وضعیت رانندگان ندارد. بنابراین تلاش میکنیم میان این دو وضعیت تعادل برقرار کنیم.
رئیس اتحادیهها و سندیکاهای حملونقل زمینی همچنین نبود حمایت و پوشش دولتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مقامهای اجرایی و دولتهای پیدرپی به توافقهایی که برای حمایت از رانندگان و نگهداری و تقویت این بخش منعقد شده بود، عمل نکردهاند.
او تأکید کرد که حفاظت از این شریان راهبردی حملونقل نیازمند حضور مسئولانی صادق است که به تعهدات خود در قبال رانندگان و شهروندان، به یک اندازه، پایبند باشند.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به بمباران روستاها، شهرکها و جادههای جنوب لبنان ادامه میدهد. این در حالی است که میان رژیم صهیونیستی و حزبالله آتشبس برقرار شده و همزمان مذاکرات مستقیم میان تلآویو و بیروت در جریان است.
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