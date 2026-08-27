به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان شیعهنشین بامیان افغانستان گزارش میدهند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، نه تنها چهار کارمند هزاره و شیعه، بلکه تقریباً تمام کارمندان ریاست عدلیهی این استان را بازداشت کرده و در زندان شخصی خود زندانی ساخته است.
به گفتهی این منابع، تنها رئیس، مدیر اداری و یک نفر اجیر از بازداشت مصون ماندهاند و بقیهی کارمندان از روز شنبه ۳۱ مرداد در بازداشت به سر میبرند.
تعداد کارمندان ریاست عدلیه بامیان از سوی منابع مختلف بین ۱۴ تا ۲۱ نفر اعلام شده است. این افراد پیشتر به دلیل اختلاف با مدیر اداری، بهصورت دستهجمعی استعفا داده بودند. پس از آن، وزیر عدلیه آنها را به کابل فراخواند، همگی را منفک کرد و سپس در زندان شخصیاش حبس نمود.
منابع پیشتر بازداشت چهار کارمند هزاره شیعه را گزارش کرده بودند؛ در حالی که این چهار نفر تنها هزارههای شاغل در آن ریاست بودند و سایر بازداشتشدگان به اقوام دیگر تعلق دارند.
وزیر عدلیه استعفای دستهجمعی را نوعی سرکشی و نافرمانی تعبیر کرده است.
تاکنون نه وزارت عدلیه طالبان و نه ریاست عدلیهی بامیان در این باره اظهارنظری نکردهاند.
عبدالحکیم شرعی در سالهای اخیر بارها به داشتن زندان شخصی و بازداشت خودسرانهی افراد، بهویژه شیعیان و هزارهها، متهم شده است.
او در ماه محرم امسال نیز شماری از بزرگان شیعه و هزاره را به اتهام برافراشتن پرچم عزاداری در کابل بازداشت کرده بود.
رفتارهای تبعیضآمیز وی علیه شیعیان و هزارهها چنان بوده که در ماه گذشته (مرداد)، شماری از علما و بزرگان شیعه با انتشار بیانیهای آن را غیرقابل تحمل خواندند.
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