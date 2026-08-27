از جامع ترین نرم افزار دانشنامه صحیفه سجادیه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حاشیه این مراسم که در محل مدرسه و مسجد میرزاجعفرواقع در ساختمان شماره یک دانشگاه علوم اسلامی رضوی و در جوار بارگاه مطهر امام رضا(ع) برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره امام مجاهد شهید (ره) در زمینه بنیانگذاری سنت استفاده از علوم ودانش و فن آوری روز در زمینه ارائه علوم اسلامی در زمینه سه دوره از مقاطع زمانی مربوط به استفاده از فناوری در علوم اسلامی در عصر حاضر گفت: در گام اول دسترسی به متون و منابع مورد توجه قرار گرفت یعنی با فناوری، محتواها و داده ها، دیجیتال سازی می شوند تا با کلیک کردن روی یک کلیک کردن و فشردن یک کلید در رایانه ، براحتی به یک کلمه، یک صفحه ،یک متن و یا یک کتاب دست یابیم.

استاد حوزه و دانشگاه به ویژگی های فنی نرم افزاردانشنامه صحیفه سجادیه پرداخت و اظهارکرد: این نرم افزار و دانشنامه ارائه شده در زمینه کتاب شریف صحیفه سجادیه، یک بانک جامع از ترجمه ها، شروح، نسخه ها و مجموعه مطالب است که پیرامون صحیفه سجادیه و ادعیه امام سجاد(ع) وجود دارد و در مجموع شامل حدود 300 جلد کتاب در این زمینه می باشد.

وی ادامه داد: این مجموعه اطلاعات و محتویات این نرم افزار در قالب دانشنامه ارائه شده و فراز های مختلف کتاب شریف صحیفه سجادیه به اطلاعاتی مانند: ترجمه ها، شروح، مباحث نحوی، معانی و بیانی، نسخ خطی و... دراین نرم افزار متصل شده و کار ویژه انجام شده دراین نرم افزار استفاده از هوش مصنوعی در بخش های مختلف این نرم افزار است.

رئیس مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) بیان کرد: این نرم افزار دارای قابلیت همترازی ترجمه است یعنی با زدن روی هر کلمه، ترجمه آن کلمه از مترجمان مختلف در دوره های گوناگون تاریخی را کنار هم قرار داده و با هم مقایسه می کند.

گامی برای معرفی معارف و گنجینه نهفته در صحیفه سجادیه با زبان و علم روز

دکتر بهرامی در زمینه گام های دوم و سوم در این زمینه اظهار کرد: گام دوم مربوط به تبدیل روابط محتوایی در درون کتاب ها به یک شبکه دانش بوده ودر گام سوم که مربوط به روزگار فعلی است، ما وارد موضوع استفاده از فهم ماشین و هوش مصنوعی شده ایم یعنی در یک دامنه وسیع اطلاعات، هوش مصنوعی بتواند تلقی خود را و پاسخ به پرسش های کاربران و مخاطبان را تولید ودر اختیار مخاطبان قرار دهد. در این زمینه مخاطب ، پرسش مورد نظر خود را با زبان ساده بیان می کند و هوش مصنوعی پاسخ مستدل با ارجاع به جلد و کتاب مورد نظر در زمینه مربوط را ارائه می کند.

وی یاد آور شد: البته تحلیل و پاسخ ها و تلقی هوش مصنوعی در این زمینه باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بدانند که فهم ماشین و هوش مصنوعی تا چه اندازه معتبرو قابل اعتنا بوده و خروجی آن باید مستند و مستدل به شرح و تفاسیر، ترجمه ها و کتب معتبر دینی و مذهبی و... مربوط به موضوعات و مفاهیم دینی و اسلامی باشد.

استاد حوزه و دانشگاه در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در این نرم افزار نیز گفت: با استفاده از هوش مصنوعی چکیده ای از مجموعه شروح هر دعا در کتاب شریف صحیفه سجادیه است مثلا اگر 60 شرح مختلف در این زمینه موجود باشد، شرح خلاصه از کل مطالب این شروح مختصر شده به صورت یک جا در این نرم افزار ارائه شده است.

وی در زمینه ضرورت انتخاب کتاب صحیفه سجادیه برای تولید یک دانشنامه تخصصی نرم افزاری در مقطع زمانی حاضر اظهار داشت: یکی از مواردی که علماء و حوزه های علمیه امروزه به آن توجه اساسی دارند، عمق معارفی است که در متن ادعیه صحیفه سجادیه نهفته است و شارحان و مترجمان و پژوهشگران صحیفه پژوه در طول تاریخ تلاش کرده اند این معارف را به منصه ظهور برسانند و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (موسسه نور) در این زمینه اضافه کرد: پس ضرورت اصلی در این دوره زمانی و در عصر و روزگار ما، آشنائی محققان ،مخاطبان و عموم علاقه مندان به معارف نهفته در صحیفه سجادیه به زبان روز است، یعنی آشنایی با معارف صحیفه سجادیه به عنوان یک بیان از آیات قران کریم در قالب دعا با زبان و کلام امام سجاد(ع) که محققان و پژوهشگران و علاقه مندان به علوم دینی می توانند از آن استفاده کنند.

دکتر بهرامی در زمینه استفاده جوانان، دانشجویان و عموم مردم از مطالب ارائه شده در این نرم افزار و دانشنامه اسلامی ارائه شده از صحیفه سجادیه نیزگفت: اگر چه رویکرد اصلی این نرم افزار، رفع نیاز محققان و پزوهشگران علوم دینی است، ولی تلاش شده محتواها و ارائه عمومی در طراحی و آماده سازی اطلاعات در این نرم افزار مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه این نرم افزار یک نسخه اندروید دارد که به صورت رایگان از سکوهای ارائه نرم افزهای اندرویدی، قابل دریافت است و نسخه صوتی کتاب صحیفه سجادیه و برخی از ترجمه ها در این نرم افزار نیز ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه یکی از قابلیت های این نرم افزار، دانشنامه موضوعی آن است که هر موضوعی مانند مباحثی همچون مسائل اجتماعی،خانوادگی، سیاسی، فرهنگی و... که مخاطبان مایل باشند ، می توانند در این نرم افزار جستجو کرده و ادعیه مربوط به آن را مشاهده کنند. مثلا در زمینه موضوعاتی همچون: جنگ با دشمنان، رفتار با فرزندان، ارتباط با پدر و مادر، کسب علم ، توحید و...

دکتر بهرامی تصریح کرد: این اثر فاخر دیجیتالی( نرم افزار و دانشنامه صحیفه سجادیه) در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و تسهیل پژوهش‌های محققان، طلاب و پژوهشگران علوم اسلامی پیرامون ادعیه و آموزه‌های والای امام سجاد(ع) تولید شده است.

در پایان این مراسم توسط حجج اسلام والمسلمین استاد حسین انصاریان، علی خیاط ، مدیر حوزه علمیه خراسان، حسین فرزانه، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دکتر بهرامی، رئیس مرکز نور از این نرم افزار و دانشنامه اسلامی در زمینه صحیفه سجادیه، رونمایی شد.

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