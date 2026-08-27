به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، پس از دیدار با شیخ سامی ابی‌المُنی، شیخ عقل طایفه موحدان دروزی، درباره موضع ولید جنبلاط گفت که وی «یک روز می‌خواهد و یک روز نمی‌خواهد» و از برقراری ارتباط با او در آینده نزدیک خبر داد.

میشل عیسی همچنین مدعی شد که لبنانی‌ها درباره ضرورت تحویل سلاح حزب‌الله به توافق رسیده‌اند و گفت میان رئیس‌جمهور لبنان، جوزاف عون، و حزب‌الله به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط وجود دارد.

وی در ادامه ادعا کرد که آمریکا همواره از رژیم صهیونیستی می‌خواهد حملات خود را متوقف یا کاهش دهد، اما حزب‌الله هیچ گامی در این زمینه برنداشته است.

جنبلاط در واکنش به این اظهارات در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد میشل عیسی، در میان فعالیت‌های مختلف فرهنگی و سیاسی خود، نتوانسته است نظرات من درباره سندی موسوم به "چارچوب سه‌جانبه" را مطالعه کند.»

وی با تأکید بر مخالفت خود با این سند، تصریح کرد که «چارچوب سه‌جانبه» باید با توافق آتش‌بسی جایگزین شود که در توافق طائف و قطعنامه ۱۷۰۱ به آن اشاره شده است؛ موضعی که نشان‌دهنده تأکید جنبلاط بر تکیه بر توافق‌ها و سازوکارهای پیشین برای تنظیم وضعیت لبنان است.

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