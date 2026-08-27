رویترز: واشنگتن بازنگری در نفوذ خود در اروپا را تا ساختارهای اطلاعاتی گسترش داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز بر اساس سندی درباره چارچوب بازنگری وزارت دفاع آمریکا در استقرار نیروهای این کشور می نویسد، «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، قرار است تا ششم نوامبر دستکم چهار مجموعه گزینه درباره سطح و نحوه استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا دریافت کند؛ این در حالی است که مهلت نهایی برای تکمیل این بازنگری ماه دسامبر تعیین شده است.
این بررسی که از ماه ژوئن آغاز شده و قرار است شش ماه ادامه داشته باشد، نگرانیهایی را میان اعضای ناتو درباره احتمال کاهش گسترده نیروهای آمریکایی در اروپا ایجاد کرده است.
آمریکا در حال حاضر حدود ۸۰ هزار نیروی نظامی در اروپا دارد و دولت دونالد ترامپ پیشتر بر کاهش منابع نظامی اختصاصیافته به این قاره و افزایش سهم کشورهای اروپایی از مسئولیتهای امنیتی تأکید کرده است.
مقامهای آمریکایی همچنین از نارضایتی ترامپ نسبت به آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خوانده شده، سخن گفتهاند؛ موضوعی که احتمال کاهش سطح نیروهای آمریکایی در اروپا را افزایش داده است.
طبق سند مورد استناد رویترز، پنتاگون علاوه بر بررسی حقوق نیروهای آمریکایی برای دسترسی به پایگاهها، استقرار و پرواز بر فراز کشورهای عضو ناتو، حوزههای فضایی و سایبری و همچنین «ساختارها و زیرساختهای اطلاعاتی که امکان اعمال نفوذ جهانی آمریکا را فراهم میکنند» ارزیابی خواهد کرد.
این بررسی همچنین توانایی متحدان در تأمین هزینههای دفاعی و پر کردن شکافهای موجود در نیروهای واکنش به بحران ناتو را مورد توجه قرار میدهد.
در همین چارچوب، آمریکا پرسشنامهای برای متحدان خود ارسال کرده که موضوعاتی از جمله هزینههای دفاعی، راهبرد، خریدهای نظامی و حمایت از اولویتهای سیاست خارجی واشنگتن را دربرمیگیرد و کشورهای عضو ناتو باید پاسخهای خود را ارائه کنند.
یک مقام ارشد پنتاگون نیز تأکید کرده است که تهیه گزینههای مختلف نشاندهنده جدیت این بازنگری است و هدف آن، بررسی طیفی از وضعیت فعلی تا گزینههای احتمالی آینده درباره سطح و ترکیب نیروهای آمریکایی در اروپا است.
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