به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، امروز راهی تهران میشود تا در راستای ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک برای پایان جنگ و کاهش تنشها رایزنی کند. انتظار میرود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و راههای کاهش تنش میان طرفها از مهمترین موضوعات گفتوگوهای وی باشد.
همزمان، سپاه پاسداران ایران از توافق تهران و مسقط درباره نحوه تقسیم آبراه و درآمدهای آن خبر داده است؛ هرچند عبور و مرور دریایی در این تنگه همچنان با اختلال مواجه است.
در سوی دیگر، بر اساس گزارش بلومبرگ، فرماندهی نظامی آمریکا در نظر دارد پس از دستیابی به توافق با ایران، نشستی با متحدان اروپایی خود برگزار کند تا درباره هماهنگی برای مأموریت تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتوگو شود.
این رایزنیها پیشتر قرار بود در قالب یک کنفرانس بینالمللی به میزبانی آمریکا برگزار شود، اما اکنون برنامه برگزاری نشستی میان فرماندهان نظامی آمریکا و همتایان اروپایی پس از توافق متمرکز شده است.
با وجود ادامه تلاشهای دیپلماتیک، وضعیت کشتیرانی در هرمز همچنان شکننده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در این تنگه هدف یک پرتابه با ماهیت نامشخص قرار گرفته و دچار آتشسوزی شده است که بعداً مهار شد؛ همه اعضای خدمه در سلامت هستند و گزارشی از آسیب زیستمحیطی منتشر نشده است.
با این حال، آمار شرکت کپلر از افزایش جزئی عبور کشتیهای حامل کالاهای اساسی حکایت دارد؛ بهگونهای که چهارشنبه ۱۰ کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که این رقم روز سهشنبه هشت کشتی بود.
در همین حال، آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» قرار است طی هفتههای آینده از سندیگو به سمت منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا حرکت کند. این ناو که با کشتیهای همراه و بال هوایی خود اعزام خواهد شد، مأموریتی بیش از هفت ماه خواهد داشت و احتمالاً جایگزین ناو «جورج واشنگتن» میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که بازار نفت نیز چشمانتظار سرنوشت مذاکرات و وضعیت تنگه هرمز است؛ بهطوری که قیمت نفت برنت با ۰.۷ درصد کاهش به ۸۷.۲۴ دلار و نفت وستتگزاس اینترمدیت نیز با ۰.۷ درصد کاهش به ۸۱.۶۷ دلار در هر بشکه رسید.
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