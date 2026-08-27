به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان «پزشکان بدون مرز» نسبت به وخامت خدمات بهداشتی و درمان سوءتغذیه در شمال یمن هشدار داد و اعلام کرد تیم‌های این سازمان با شمار فزاینده‌ای از کودکانی مواجه‌اند که به سوءتغذیه حاد و عوارض پزشکی جدی مبتلا هستند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بودجه کمک‌های بشردوستانه برای یمن، کاهش یافته است.

این سازمان اعلام کرد بیش از یک دهه درگیری و وخامت شرایط اقتصادی، کودکان در سراسر یمن را همچنان در معرض سطوح نگران‌کننده سوءتغذیه قرار داده است. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی به یمن از سال ۲۰۲۵ میلادی، باعث شده شماری از ارائه‌دهندگان خدمات به ویژه در مناطق شمالی یمن، فعالیت‌های خود را کاهش دهند یا متوقف کنند.

در استان‌های «حَجّه» و «الحدیده» این کاهش کمک‌ها موجب کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در برخی مراکز درمانی شده و دسترسی کودکان یمنی مبتلا به سوءتغذیه به درمان به‌موقع را محدود کرده است.

خدمات کمتر، مسیرهای طولانی‌تر

سازمان «پزشکان بدون مرز» اعلام کرد خانواده‌های یمنی در مناطق روستایی از گذشته نیز به دلیل فاصله زیاد، نامناسب بودن جاده‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل، برای دسترسی به خدمات درمانی با مشکلاتی مواجه بودند. اما تعطیلی یا کاهش برنامه‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، دسترسی به درمان را دشوارتر کرده است.

در بیمارستان «السلام» که با حمایت «پزشکان بدون مرز» در شهر «خَمِر» فعالیت می‌کند، یکی از مادران گفت برای رساندن فرزند سه‌ماهه‌اش، هشت ساعت در راه بوده است. زیرا در منطقه نزدیک محل زندگی‌اش در استان الجوف، امکان دریافت درمان مورد نیاز کودک وجود نداشته است.

این سازمان هشدار داد تأخیر در دسترسی به خدمات درمانی می‌تواند بیماری‌هایی را که قابلیت درمان دارند، به وضعیت‌های اورژانسی تبدیل کند. برخی کودکان در حالی به مراکز درمانی آن می‌رسند که دچار عوارض پزشکی شدید از جمله سرخک، شده‌اند.

افزایش شدید موارد سوءتغذیه

بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶، تیم‌های «پزشکان بدون مرز» در بیمارستان السلام، ۱۲۹۶ کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد شدید و عوارض پزشکی را پذیرش کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ میلادی، ۷۹۸ کودک بود که نشان‌دهنده افزایش ۶۲ درصدی است.

در همین مدت، مراکز سیار تغذیه درمانی وابسته به این بیمارستان، ۱۷۷۵ کودک مبتلا به سوءتغذیه را درمان کردند که از میان آنها ۱۲۵۱ مورد سوءتغذیه حاد شدید و ۵۲۴ مورد سوءتغذیه حاد متوسط بود.

در بیمارستان عمومی «عبس» در استان حجه نیز تیم‌های این سازمان طی شش ماه نخست سال، ۱۲۴۵ کودک مبتلا به سوءتغذیه را درمان کردند که بسیاری از آنها با عوارض پزشکی به بیمارستان مراجعه کرده بودند.

همچنین موارد سوءتغذیه در میان مادران یمنی، افزایش چشمگیری داشته است. این موارد از ۶۸۹ مورد در سال ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۱۲۶۰ مورد تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی رسیده است. این وضعیت خطر عوارض برای مادران و نوزادان از جمله زایمان زودرس، را افزایش می‌دهد.

در مراکز درمانی مورد حمایت این سازمان در شهر «مُخا» در استان تعز، بین ژانویه و ژوئن، ۴۹۰۹ کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد شناسایی شدند. از این تعداد، ۱۶۳۷ کودک به سوءتغذیه حاد شدید و ۳۲۳۶ کودک به سوءتغذیه حاد متوسط مبتلا بودند.

در استان الحدیده یمن نیز به گفته سازمان پزشکان بدون مرز، موارد پیچیده سوءتغذیه حاد شدید به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که این سازمان طی شش ماه، بیش از نیمی از کل موارد ثبت‌شده در تمام سال ۲۰۲۵ میلادی را درمان کرده است.

سازمان پزشکان بدون مرز تأکید کرد افزایش موارد سوءتغذیه تنها به فصل کشاورزی مربوط نیست. فصلی که معمولاً در ماه آوریل شاهد افزایش سوءتغذیه است. بلکه وخامت شرایط زندگی و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی نیز این وضعیت را تشدید کرده است.

«آینور ابسیمیتووا» رئیس دفتر پزشکان بدون مرز در یمن، گفت آنچه این سازمان درمان می‌کند، تنها نوک کوه یخ است. او خواستار تأمین مالی پایدار، حمایت انعطاف‌پذیر اهداکنندگان و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با نیازهای مربوط به سوءتغذیه در یمن شد.

این سازمان هشدار داد ادامه کمبود خدمات مراقبت‌های اولیه و بهداشت عمومی می‌تواند باعث شود خانواده‌های بیشتری برای دریافت درمان، مسافت‌های طولانی را طی کنند. در نتیجه، شمار بیشتری از کودکان ممکن است زمانی به بیمارستان برسند که وضعیت جسمی آنها به‌شدت وخیم شده باشد.

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