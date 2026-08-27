به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش اقتصادی لبنان و امارات در بیروت با حضور هیئتی حدود ۹۰ نفره از مقامات، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی امارات به ریاست «ثانی بن احمد الزیودی»، وزیر تجارت خارجی این کشور، برگزار شد؛ نشستی که در آن دو طرف بر گسترش تجارت و سرمایهگذاری و اجرای پروژههای زیرساختی و بازسازی تأکید کردند.
در این نشست، فعالان اقتصادی دو کشور در جلسات دوجانبه درباره فرصتهای همکاری در حوزههایی از جمله تجارت، صنعت، گردشگری، فناوری، انرژی، بانکداری، زیرساخت و خدمات رایزنی کردند.
همچنین پنج تفاهمنامه میان طرفین به امضا رسید و «شورای کسبوکار مشترک لبنان و امارات» تشکیل شد. یکی از محورهای تخصصی این نشست نیز به مشارکت در پروژههای زیرساختی و بازسازی لبنان اختصاص داشت.
با این حال، برخی تحلیلها حضور گسترده امارات در این رویداد را صرفاً اقتصادی نمیدانند و آن را در چارچوب تحولات سیاسی و رقابتهای منطقهای ارزیابی میکنند.
بر اساس این دیدگاه، ابوظبی درصدد است بخشی از خلأ ناشی از کاهش حضور اقتصادی عربستان در لبنان را پر کند و در کنار سرمایهگذاری، جایگاه خود را در بخشهای راهبردی اقتصاد این کشور تقویت کند.
در همین چارچوب، فرودگاه بینالمللی بیروت و بنادر بیروت و طرابلس از مهمترین حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران اماراتی عنوان شدهاند.
همچنین احتمال حضور امارات در پروژههای مرتبط با مدیریت جریان کالا، پول و افراد در این گذرگاهها و سامانههای خدمات دولتی، از جمله صدور اسناد هویتی و گذرنامه، مطرح شده است؛ حوزههایی که فراتر از یک سرمایهگذاری معمول، ظرفیت ایجاد نفوذ اقتصادی و راهبردی دارند.
در مجموع، روند جدید روابط اقتصادی بیروت و ابوظبی را میتوان تلاشی برای گسترش حضور امارات در زیرساختهای کلیدی لبنان دانست؛ بهویژه آنکه دولت لبنان نیز خصوصیسازی و واگذاری بخشی از داراییهای دولتی را بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینههای دولت و توسعه این بخشها دنبال میکند.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاری اماراتی میتواند با مشارکت در بازسازی و توسعه زیرساختها همراه شود، اما همزمان نگرانیهایی درباره پیامدهای سیاسی و راهبردی واگذاری داراییهای حساس لبنان ایجاد کرده است.
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