به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شان پارنل، مشاور ارشد وزیر جنگ آمریکا و رئیس هیئت ویژه بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، روز چهارشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۶ هم‌زمان با پنجمین سالگرد حمله انتحاری ابی‌گیت در فرودگاه کابل اعلام کرد که تیم تحقیقاتی‌اش اسناد محرمانه و بسیار مرتبطی را کشف کرده است.

به گفته پارنل، این اسناد که باید پیش‌تر در اختیار بررسی‌کنندگان قرار می‌گرفت، در گاوصندوق‌هایی پنهان شده بودند تا یافت نشوند. او در ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد، گفت پس از بررسی این مدارک توسط هیئت ویژه مشخص شد که چرا کسی سعی در مخفی‌کردن آن‌ها داشته است. پارنل از ارائه جزئیات محتوای اسناد خودداری کرد و تأکید نمود که این مدارک همچنان طبقه‌بندی‌شده باقی مانده‌اند.

وی افزود: «من روایت ساده و راحت از حقیقت ارائه نمی‌دهم و در این کار عجله نمی‌کنم. ما شواهد را تا هر جا که منتهی شود و به هر کسی که مرتبط باشد دنبال می‌کنیم و پاسخ‌های ناقص یا راحت را نمی‌پذیریم.»

این هیئت حدود یک سال پیش به دستور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تشکیل شد تا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و به‌ویژه حمله ۲۶ اوت همان سال را بازبینی کند. در آن حمله که توسط داعش خراسان انجام شد، ۱۳ نظامی آمریکایی و حدود ۱۷۰ غیرنظامی افغان جان باختند. تحقیقات قبلی نتیجه گرفته بودند که حمله در سطح تاکتیکی قابل پیشگیری نبوده است.

پارنل وعده داده نتایج کامل را در اختیار مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان قرار دهد، اما هنوز زمان انتشار گزارش نهایی مشخص نشده است. وزارت جنگ آمریکا نیز تاکنون توضیح بیشتری درباره محتوای اسناد نداده و تحقیق همچنان ادامه دارد.

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