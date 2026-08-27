  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

انتقاد انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس از اظهارات سفیر آمریکا در دارالفتوا

۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶
کد مطلب: 1857889
انتقاد انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس از اظهارات سفیر آمریکا در دارالفتوا

انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس لبنان با انتقاد از سفر «میشل عیسی»، سفیر آمریکا در لبنان، به دارالفتوا، اظهارات وی را توهین‌آمیز و مغایر با حاکمیت لبنان دانست و تأکید کرد مردم طرابلس سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و حملات این رژیم در لبنان و فلسطین را به‌طور کامل رد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمیر الحاج، رئیس انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس، در گفت‌وگویی، ضمن محکوم کردن سفر «میشل عیسی» و اظهارات سفیر آمریکا، گفت این مواضع به لبنان، حاکمیت آن و مردم این کشور آسیب می‌زند.

وی تأکید کرد مردم طرابلس سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی را که با استفاده از تسلیحات آمریکایی به تخریب خانه‌ها و حمله به غیرنظامیان در روستاهای جنوب لبنان منجر شده است، قاطعانه رد می‌کنند.

الحاج همچنین حملات و جنایات روزانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و سراسر فلسطین و سوریه را محکوم کرد.

رئیس انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس همچنین اظهارات میشل عیسی در دارالفتوا را به دلیل آنچه «برابر قرار دادن قربانی و جلاد» خواند، مورد انتقاد قرار داد و گفت سفیر آمریکا باید موضعی عادلانه‌تر اتخاذ کند.

وی با اشاره به قربانیان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر ضرورت توجه به خون شهدایی که در جنوب لبنان، ضاحیه جنوبی بیروت و دیگر مناطق هدف حملات ریخته شده است، تأکید کرد.

الحاج در پایان گفت خون شهدا و فداکاری‌های نیروهای مقاومت در لبنان هدر نخواهد رفت و تأکید کرد اظهاراتی که از نظر آنان ناعادلانه و نادرست است، تنها بیانگر دیدگاه گویندگان آن خواهد بود و نماینده مردم لبنان نخواهد بود.

شایان ذکر است میشل عیسی پس از دیدار با شیخ عبداللطیف دریان، مفتی لبنان، در پاسخ به پرسشی درباره امکان مذاکره میان ایالات متحده و حزب‌الله گفت: «ما آماده مذاکره با حزب‌الله هستیم، به‌شرطی که آن‌ها چیزی برای ارائه به ما داشته باشند.»

وی با اعلام اینکه «مذاکرات میان لبنان و اسرائیل متوقف نشده است» تصریح کرد که «مذاکرات در حال انجام در رم، مذاکراتی فنی هستند و زمان‌بندی مشخصی ندارند.»

............

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha