به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمیر الحاج، رئیس انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس، در گفت‌وگویی، ضمن محکوم کردن سفر «میشل عیسی» و اظهارات سفیر آمریکا، گفت این مواضع به لبنان، حاکمیت آن و مردم این کشور آسیب می‌زند.

وی تأکید کرد مردم طرابلس سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی را که با استفاده از تسلیحات آمریکایی به تخریب خانه‌ها و حمله به غیرنظامیان در روستاهای جنوب لبنان منجر شده است، قاطعانه رد می‌کنند.

الحاج همچنین حملات و جنایات روزانه ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و سراسر فلسطین و سوریه را محکوم کرد.

رئیس انجمن کمیته‌های مردمی طرابلس همچنین اظهارات میشل عیسی در دارالفتوا را به دلیل آنچه «برابر قرار دادن قربانی و جلاد» خواند، مورد انتقاد قرار داد و گفت سفیر آمریکا باید موضعی عادلانه‌تر اتخاذ کند.

وی با اشاره به قربانیان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر ضرورت توجه به خون شهدایی که در جنوب لبنان، ضاحیه جنوبی بیروت و دیگر مناطق هدف حملات ریخته شده است، تأکید کرد.

الحاج در پایان گفت خون شهدا و فداکاری‌های نیروهای مقاومت در لبنان هدر نخواهد رفت و تأکید کرد اظهاراتی که از نظر آنان ناعادلانه و نادرست است، تنها بیانگر دیدگاه گویندگان آن خواهد بود و نماینده مردم لبنان نخواهد بود.

شایان ذکر است میشل عیسی پس از دیدار با شیخ عبداللطیف دریان، مفتی لبنان، در پاسخ به پرسشی درباره امکان مذاکره میان ایالات متحده و حزب‌الله گفت: «ما آماده مذاکره با حزب‌الله هستیم، به‌شرطی که آن‌ها چیزی برای ارائه به ما داشته باشند.»

وی با اعلام اینکه «مذاکرات میان لبنان و اسرائیل متوقف نشده است» تصریح کرد که «مذاکرات در حال انجام در رم، مذاکراتی فنی هستند و زمان‌بندی مشخصی ندارند.»

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