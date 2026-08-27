به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «امام موسی صدر؛ پروژهای برای وطن و پیامی برای امت» در بیروت برگزار شد.
این نشست در مرکز بهداشت و خدمات اجتماعی شهرداری الغبیری برگزار شد و دکتر وسام نصیف یاسین مدیریت آن را بر عهده داشت. سخنرانان در این برنامه، ابعاد مختلف شخصیت و پروژه فکری و سیاسی امام موسی صدر را مورد بررسی قرار دادند.
کریم بقرادونی در این نشست به موضوع «امام موسی صدر؛ پروژهای برای وطن» پرداخت و بر نقش وی در شکلدهی به نگاه ملی و اجتماعی در لبنان تمرکز کرد.
شیخ حسن المصری نیز با محوریت «امتی در یک مرد»، به بررسی ابعاد فراملی اندیشه امام موسی صدر و نقش وی در پیوند میان مسائل ملی، اسلامی و اجتماعی پرداخت.
برگزاری این نشست همزمان با چهلوهشتمین سالروز ناپدیدشدن امام موسی صدر و دو همراهش، بار دیگر توجهها را به میراث فکری و سیاسی وی و مسئله سرنوشت او معطوف کرد. امام موسی صدر در سال ۱۹۷۸ میلادی در جریان سفر به لیبی به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین ناپدید شد و سرنوشت آنان همچنان موضوع پیگیری در لبنان است.
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