به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نوشته «معاریو» نتانیاهو مذاکرات مستقیم با حماس را بدون اطلاع نهادهای امنیتی پیش برد و این مذاکرات در ماههای ژوئیه و اوت ۲۰۱۴ و همزمان با عملیات «صخره سخت» در غزه انجام شد.
در حالی که یک هیئت امنیتی اسرائیلی به ریاست مقامهای ارشد این رژیم از طریق میانجیگری مصر برای دستیابی به آتشبس با حماس و دیگر گروههای فلسطینی مذاکره میکرد، نتانیاهو بهصورت جداگانه و مستقیم کانالی دیگر را فعال کرده بود.
بر اساس این گزارش، «شلومو فوگل»، بازرگان نزدیک به نتانیاهو، مأمور برقراری تماس با «غازی حمد»، از مسئولان ارشد حماس در نوار غزه، شد.
این تماسها تلفنی بود و چند هفته ادامه داشت؛ در این میان، نتانیاهو جهتگیری مذاکرات را تعیین میکرد و «یوسی کوهن»، رئیس وقت شورای امنیت ملی، پیامهای ارسالی را تنظیم میکرد.
«بن کسبیت»، خبرنگار نظامی معاریو، مدعی شده است که نهادهای امنیتی اسرائیل پس از اطلاع از وجود این کانال محرمانه، با نتانیاهو درباره چرایی انجام مذاکرات مستقیم با حماس بدون اطلاع آنان مواجه شدند.
نتانیاهو ابتدا این موضوع را انکار و دستور توقف فعالیت فوگل را صادر کرد، اما بعدها مشخص شد این بازرگان با اطلاع و مجوز مقامات ارشد فعالیت میکرد.
این گزارش همچنین این ماجرا را نشانهای از اختلافات دیرینه میان نتانیاهو و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی دانسته است.
به نوشته معاریو، یکی از مقامهای امنیتی وقت این حادثه را «نقطه عطف» و نشانهای از روندی توصیف کرده که سالها بعد، به رویارویی گستردهتر نتانیاهو با ساختار امنیتی اسرائیل منجر شد.
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