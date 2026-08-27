تحلیلگر اسرائیلی: ترکیه بدون شلیک حتی یک گلوله، دستاوردی راهبردی در سوریه به دست آورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اشکنازی در گزارشی با اشاره به توافق کردها برای انحلال نیروهای نظامی خود و ادغام اعضای آن در یگان‌های ارتش رسمی سوریه، این تحول را نتیجه فشار ارتش سوریه با حمایت ترکیه و همزمانی آن با فعالیت‌های دیپلماتیک دانست.

به اعتقاد او، هنوز برای ارزیابی دقیق وضعیت منطقه کردنشین سوریه زود است، اما ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه می‌تواند برای تقویت ساختار نظامی دولت دمشق اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

این تحلیلگر نظامی، تحولات شمال سوریه را یک «ضربه راهبردی» به رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت در محافل امنیتی و دانشگاهی اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ضعف راهبردی دولت نتانیاهو، این رژیم را وادار کرده است با خواسته‌های آمریکا و برخی طرف‌های منطقه‌ای همراه شود؛ طرف‌هایی که منافعشان لزوماً با منافع اسرائیل همسو نیست.

او همچنین ترکیه را در شرایط کنونی نه یک «کشور دشمن»، بلکه کشوری در وضعیت «مناقشه» با اسرائیل توصیف کرد.

اشکنازی در ادامه با اشاره به فشارهای نظامی موجود بر ارتش رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل هم‌اکنون درگیر هفت جبهه است و به دلیل نبود تصمیمات سیاسی، ارتش ناچار شده میان میدان‌های مختلف جابه‌جا شود.

او همچنین از بررسی اعزام یک تیپ نظامی دیگر به کرانه باختری در پی افزایش تنش‌ها خبر داد و مدعی شد ارتش اسرائیل نشانه‌هایی از افزایش نارضایتی در جامعه فلسطینی و احتمال تشدید اوضاع در آینده نزدیک مشاهده می‌کند.

وی در پایان، نبود ابتکار سیاسی و چشم‌انداز راهبردی را عامل افزایش اتکا به گزینه نظامی دانست و گفت در شرایط کنونی تلاش می‌شود با افزایش حضور نیروهای نظامی خلأ موجود در میدان پر شود؛ اما این رویکرد با یک محدودیت اساسی مواجه است، زیرا ظرفیت نیروی نظامی نیز در نهایت محدود خواهد بود.