به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ مهدی کربلایی در دیدار با جمعی از اهالی استان ذیقار در کربلای معلی اظهار کرد هدف آستان حسینی آن است که همه بیماران، چه نیازمند جراحیهای پیچیده و تخصصی و چه نیازمند سایر خدمات پزشکی، از حق خود برای دریافت مراقبتهای درمانی برخوردار شوند.
وی با تأکید بر اینکه مردم ذیقار و دیگر استانهای عراق تفاوتی با یکدیگر ندارند، گفت مناطق محروم و کمبرخوردار به حمایت و توجه بیشتری نیاز دارند.
او افزود آستان حسینی حمایت از شهرستانها و مناطقی را که با کمبود خدمات بهداشتی و درمانی مواجه هستند، ادامه خواهد داد تا ارائه خدمات پزشکی در این مناطق متوقف نشود.
نماینده آیتالله سیستانی همچنین از آمادگی آستان حسینی برای استفاده از پزشکان و کادرهای درمانی برجسته عراقی و خارجی خبر داد و گفت خدمات پزشکی نباید صرفاً به امکانات موجود در بیمارستانهای وابسته به آستان محدود شود.
به گفته وی، اگر بیماری برای درمان به مراکز درمانی خارج از عراق نیاز داشته باشد، امکان همکاری و پرداخت هزینههای درمان متناسب با شرایط بیمار نیز وجود دارد.
شیخ مهدی کربلایی در پایان با اشاره به رویکرد آیتالله سید علی سیستانی در قبال مردم عراق گفت مرجعیت عالی این کشور همه عراقیها را با نگاه پدرانه مورد توجه قرار میدهد و اقدامات آستان مقدس حسینی نیز در همین مسیر دنبال میشود.
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