به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه در جریان ارزیابی وضعیت چندجبهه‌ای، دستور افزایش سطح آماده‌باش و تقویت نیروهای نظامی در کرانه باختری را صادر کرد. وی همچنین خواستار آمادگی برای اعزام فوری یگان‌ها و گردان‌های بیشتر به این منطقه شد.

زامیر با اشاره به تداوم درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از ایران و لبنان تا غزه، گفت ارتش در آستانه اعیاد یهودی ماه سپتامبر باید در وضعیت آماده‌باش کامل باقی بماند و نیروهای عملیاتی کاهش نخواهند یافت.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنش‌ها و حملات ارتش و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری تشدید شده است.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنانش، از بحران بودجه ارتش انتقاد کرد و گفت در حالی که نیروهای نظامی در تمامی جبهه‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارند، ارتش با «خزانه‌ای خالی» مواجه است.

به گفته او، ادامه این وضعیت می‌تواند آمادگی و توان عملیاتی ارتش را تحت تأثیر قرار دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی همزمان درگیر عملیات نظامی در چندین جبهه است و مقام‌های فلسطینی نسبت به تشدید سرکوب‌ها و اقدامات شهرک‌سازی در کرانه باختری هشدار می‌دهند.

همچنین برخی مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو، افزایش خشونت شهرک‌نشینان را با تلاش برای جلب حمایت آنان در آستانه انتخابات پارلمانی مرتبط می‌دانند.

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