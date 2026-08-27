به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش فایننشال تایمز، مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر احتمال اخراج نمایندگان انگلیس از این مرکز چندملیتی در جنوب اسرائیل را بررسی کرده‌اند و اقدام مشابه علیه نمایندگان ایتالیا و آلمان نیز مطرح شده است.

این مرکز تحت هدایت نظامیان آمریکایی و با حضور مقام‌های نظامی و دیپلماتیک حدود ۵۰ کشور و سازمان بین‌المللی، وظیفه هماهنگی و نظارت بر روند آتش‌بس و تحولات مرتبط با غزه را بر عهده دارد.

این اقدام در حالی بررسی می‌شود که دولت انگلیس مواضع خود در قبال سیاست‌های اسرائیل را تشدید کرده است.

لندن از احتمال ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری سخن گفته و همراه با شماری از کشورهای اروپایی، از طرح توسعه شهرک‌سازی «E1» در نزدیکی قدس اشغالی انتقاد کرده است؛ طرحی که منتقدان آن را تهدیدی برای تداوم امکان تشکیل کشور فلسطین می‌دانند.

اسرائیل پیش از این نیز نمایندگان هلند و اسپانیا را از این مرکز اخراج کرده بود.

تل‌آویو اقدام علیه نمایندگان هلندی را در واکنش به تصمیم این کشور برای تحریم محصولات شهرک‌های اسرائیلی و اقدام علیه نمایندگان اسپانیایی را ناشی از آنچه «جانبداری بیش از حد مادرید علیه اسرائیل» خوانده، توجیه کرده است.

در همین حال، مذاکرات برای پیشبرد توافق آتش‌بس در غزه همچنان با بن‌بست روبه‌روست و بخش بزرگی از نوار غزه در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار دارد.

گزارش فایننشال تایمز حاکی است که تشدید اختلافات میان اسرائیل و کشورهای اروپایی، در کنار توقف روند خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، چشم‌انداز اجرای کامل طرح آتش‌بس و بازسازی غزه را بیش از پیش پیچیده کرده است.

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