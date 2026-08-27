به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وحید عمر، ، در تحلیلی تازه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، به این پرسش پاسخ داده که چرا پاکستان حملات مستقیم نظامی به افغانستان را متوقف کرده است.
او نوشته است چند ماه پیش پاکستان به دلیل نداشتن گروه نیابتی مؤثر علیه طالبان - برای نخستین بار در چهار دهه گذشته - ناچار به حملات مستقیم زمینی و هوایی شد. اسلامآباد پیشبینی نکرده بود حاکمان کابل موضعی چنین سختگیرانه بگیرند، در مهار تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) همکاری نکنند و روابط خود با هند را گسترش دهند. این حملات مستقیم، تحولی بیسابقه در تاریخ تنشهای دو کشور بود.
با این حال، از اواخر ماه ژوئن تقریباً دو ماه است که پاکستان این حملات را متوقف کرده است. وی تأکید میکند روابط دو طرف بهبود نیافته، تلاشهای میانجیگری چین، ترکیه، قطر و عربستان سعودی نتیجهای نداده، وضعیت امنیتی بلوچستان و خیبرپختونخوا وخیمتر شده و پاکستان همچنان توان نظامی دارد. پس چرا حملات متوقف شده؟
به باور او، پاکستان راهبرد خود را تغییر داده است. اکنون بهجای جنگ مستقیم، تلاش میکند داخل افغانستان فشار امنیتی ایجاد کند، فضای فعالیت برای مخالفان طالبان فراهم آورد و انحصار امنیتی ادعایی این گروه را بشکند. این روش ارزانتر، کمخطرتر و مؤثرتر از درگیری آشکار است.
نشانههای این تغییر را میتوان در افزایش ناآرامیها در شمالشرق بهویژه بدخشان، شورش برخی فرماندهان سابق طالبان، افزایش عملیات جبهه مقاومت و جبهه آزادی، سقوط موقت مرکز یک ولسوالی و درگیریهای مرتبط با جمعهخان فاتح مشاهده کرد. وی تأکید میکند همه این حوادث لزوماً هماهنگ یا مستقیماً تحت هدایت اسلامآباد نیست، اما پاکستان از شبکههای مخالف، نارضایتیهای محلی و آسیبپذیریهای داخلی طالبان برای اعمال فشار بهره میبرد.
وحید عمر هشدار داده در ماههای آینده این فشار امنیتی افزایش خواهد یافت و طالبان با واقعیت جدیدی روبهرو میشوند که برای آن آمادگی کافی ندارند. به گفته او، پاکستان خواهان سقوط کامل طالبان نیست؛ مطلوبترین حالت برای اسلامآباد بنبست امنیتی کنترلشده است که در آن طالبان در کابل بمانند اما آنقدر درگیر مسائل داخلی باشند که پاکستان بتواند نیروهای خود را روی تیتیپی و گروههای بلوچ متمرکز کند.
مشاور پیشین رئیسجمهور افغانستان تأکید کرد: جنگ پایان نیافته؛ تنها شکل فشار تغییر کرده است.
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