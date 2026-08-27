به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی دروزی شهر «جرمانا» در حومه دمشق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که شیخ حکمت الهجری نماینده آنان و مواضع شهر جرمانا نیست. آنان تأکید کردند جرمانا همچنان بخشی اصیل از بافت ملی سوریه است و جهت‌گیری آن به سوی دمشق بوده و خواهد بود.

در این بیانیه همچنین بر مخالفت با هرگونه پروژه سیاسی یا امنیتی که بدون اراده مردم جرمانا دنبال شود، تأکید شده است.

در لبنان نیز مشیخه عقل طایفه موحدان دروز با رد اظهارات الهجری، اعلام کرد قرار دادن دروز در قالب «شراکتی ساختگی» با رژیم صهیونیستی و ادعای اشتراک اعتقادی با آن، پذیرفتنی نیست.

این نهاد تأکید کرد دروز بخشی از محیط عربی و اسلامی خود هستند و سخنان الهجری بیانگر حقیقت تاریخی و اعتقادی این طایفه نیست.

از سوی دیگر، جریان‌های دروزی در فلسطین اشغالی نیز این اظهارات را رد کردند. «جنبش مترقی ارتباط ـ درب المعلم» ادعای وجود اشتراک اعتقادی میان دروز و اسرائیل را بی‌اساس دانست و هشدار داد چنین مواضعی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای جامعه دروز داشته باشد. «سعید نفّاع»، نماینده پیشین کنست اسرائیل نیز اظهارات الهجری را مغایر با مبانی عقیده دروز دانست.

این واکنش‌ها پس از انتشار ویدئویی از الهجری مطرح شد که در آن مدعی شده بود دروز از نظر اعتقادی با اسرائیل اشتراک دارند و بخشی جدایی‌ناپذیر از این رژیم هستند. در مقابل، مشاور رسانه‌ای ریاست‌جمهوری سوریه نیز این اظهارات را موضعی شخصی دانست و تأکید کرد سخنان الهجری نماینده دروز سویدا نیست؛ موضعی که نشان‌دهنده افزایش مخالفت‌ها با تلاش برای پیوند زدن آینده سویدا به رژیم صهیونیستی است.

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