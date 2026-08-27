به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محاکمه دهها تن از علما و روحانیون شیعه در بحرین در حالی ادامه دارد که روند برگزاری جلسات، نحوه ارائه شهادتها و ادعاهای مطرحشده از سوی شاهدان با انتقادها و پرسشهای جدی روبهرو شده است؛ منتقدان این پرونده معتقدند اتهامات مطرحشده علیه متهمان فاقد پشتوانه کافی است و این روند میتواند شکاف میان حاکمیت و بخش مهمی از جامعه بحرین را عمیقتر کند.
در تازهترین جلسه دادگاه که ۱۹ اوت برگزار شده، روند رسیدگی بیش از ۱۳ ساعت به طول انجامیده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، قضات و متهمان در دو سالن جداگانه حضور داشتهاند و برخی شاهدان نیز از طریق ارتباط تصویری در جلسه حاضر شدهاند.
یکی از شاهدان نیز هنگام ادای شهادت با پوشاندن چهره خود در دادگاه حاضر شده است؛ موضوعی که به یکی از نکات مورد توجه در روند این محاکمه تبدیل شده است.
در جریان این جلسه، وکلای متهمان پرسشهای متعددی درباره ادعاهای شاهدان مطرح کردند. از جمله از یکی از شاهدان درباره مفهوم «ولایت فقیه» سؤال شد که بنا بر گزارشهای منتشرشده، وی در پاسخ با مشکل مواجه شد. همچنین ادعاهایی درباره ارتباط میان آیتالله شیخ عیسی قاسم و تأسیس «المجلس الاسلامی العلمائی» مطرح شد که با اعتراض وکلای پرونده و پرسش درباره میزان اعتبار و انسجام اظهارات شاهد همراه شد.
بخش دیگری از جلسه به اظهارات شیخ هانی البناء اختصاص داشت. او در دفاع از خود و دیگر متهمان، تأکید کرد که پرونده را نمیتوان صرفاً محاکمه چند فرد دانست و مدعی شد که این روند، جامعه و هویت شیعی بحرین را هدف قرار داده است.
وی همچنین درباره اسنادی که بهعنوان «اعترافات» متهمان مطرح شده، ادعا کرد هزاران صفحه از این اسناد هرگز در اختیار متهمان قرار نگرفته و برخی اعترافات تحت فشار اخذ شدهاند و خواستار بررسی تصاویر دوربینهای نهادهای قضایی برای روشن شدن روند بازجوییها شد.
بر اساس این گزارشها، نحوه برخورد دادگاه با اظهارات شیخ البناء نیز محل انتقاد قرار گرفته است.
ادعا شده که قاضی در جریان سخنان او چندین بار با واکنش تند و تلاش برای متوقف کردن اظهاراتش مواجه شده است.
منتقدان روند دادرسی معتقدند چنین برخوردهایی، در کنار تناقضهای ادعایی در شهادتها، ضرورت بررسی دقیقتر ادله و تضمین حقوق متهمان در روند قضایی را برجسته میکند.
در همین حال، نگرانیها درباره سرنوشت این پرونده افزایش یافته است. برخی ناظران احتمال صدور احکام سنگین، از جمله حبسهای طولانیمدت یا اتهامهایی با عناوین امنیتی و سیاسی شدید را مطرح کردهاند.
از نگاه منتقدان، ادامه این روند بدون ایجاد امکان دفاع مؤثر و رسیدگی شفاف به ادعاهای مربوط به نحوه بازجویی و اخذ اعترافات، میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.
در مجموع، این محاکمه اکنون به یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با وضعیت روحانیون شیعه در بحرین تبدیل شده است.
ادامه بازداشت و محاکمه علما در کنار نبود نشانهای روشن از کاهش تنشها، احتمال تشدید شکاف داخلی را افزایش داده است؛ از این رو، ناظران راه برونرفت پایدار را در کاهش تنش، تضمین دادرسی عادلانه و دستیابی به یک راهکار سیاسی برای پایان دادن به این پرونده میدانند.
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